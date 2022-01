El rabino de Texas dice que él y 2 rehenes escaparon del enfrentamiento en una sinagoga

COLLEYVILLE, Texas (AP) - El rabino de una sinagoga de Texas, donde un hombre armado tomó rehenes durante los servicios transmitidos en vivo, dijo el lunes que lanzó una silla a su captor antes de escapar con otros dos después de un enfrentamiento de horas, acreditando el entrenamiento de seguridad pasado para conseguir él y sus congregantes a salvo.

El rabino Charlie Cytron-Walker dijo a “CBS Mornings” que dejó entrar al hombre armado en la sinagoga de los suburbios de Fort Worth el sábado porque parecía necesitar refugio. Dijo que el hombre no era amenazante ni sospechoso al principio. Más tarde, escuchó el chasquido de un arma mientras rezaba.

Otro hombre retenido como rehén, Jeffrey R. Cohen, describió el lunes en Facebook la terrible experiencia.

“En primer lugar, escapamos. No nos soltaron ni nos liberaron”, dijo Cohen, que era una de las cuatro personas que estaban en la sinagoga para los servicios que muchos otros miembros de la Congregación Beth Israel estaban viendo por Internet.

Cohen dijo que los hombres trabajaron para mantener al pistolero comprometido. Hablaron con el pistolero y éste les dio lecciones. En un momento dado, mientras la situación se iba deteriorando, Cohen dijo que el pistolero les dijo que se pusieran de rodillas. Cohen recordó que se incorporó en su silla, movió lentamente la cabeza y dijo “no”. Mientras el pistolero se movía para volver a sentarse, Cohen dijo que Cytron-Walker gritó que corrieran.

“La salida no estaba muy lejos”, dijo Cytron-Walker. “Les dije que se fueran. Le tiré una silla al pistolero y me dirigí a la puerta. Y los tres pudimos salir sin que se produjera un solo disparo”.

El Domingo por la noche, el FBI emitió un comunicado en el que calificaba la experiencia como “un asunto relacionado con el terrorismo, en el que la comunidad judía era el objetivo” y dijo que el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo está investigando. La agencia señaló que Akram habló repetidamente durante las negociaciones sobre un preso que cumple una condena de 86 años en EE.UU. La declaración siguió a los comentarios del sábado del agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Dallas de que el secuestrador estaba centrado en un asunto “no relacionado específicamente con la comunidad judía.”

Se pudo escuchar a Akram despotricar en una transmisión en directo de los servicios en Facebook y exigir la liberación de Aafia Siddiqui, una neurocientífica paquistaní sospechosa de tener vínculos con Al Qaeda que fue condenada por intentar matar a oficiales del ejército estadounidense en Afganistán.

“La última hora del enfrentamiento, más o menos, no estaba consiguiendo lo que quería. No se veía bien. No sonaba bien. Estábamos aterrorizados”, dijo Cytron-Walker a “CBS Mornings”.

El vídeo del final del enfrentamiento, de la cadena de televisión de Dallas WFAA, mostraba a gente saliendo corriendo por una puerta de la sinagoga, y luego a un hombre con una pistola abriendo la misma puerta apenas unos segundos después, antes de darse la vuelta y cerrarla. Momentos después, se escucharon varios disparos y luego una explosión.

Las autoridades se negaron a decir quién había disparado a Akram, diciendo que todavía se estaba investigando.

La investigación se extendió a Inglaterra, donde a última hora del domingo la policía de Manchester anunció que dos adolescentes estaban detenidos en relación con el enfrentamiento. La Policía del Gran Mánchester tuiteó que los agentes antiterroristas habían realizado las detenciones, pero no dijo si la pareja se enfrentaba a algún cargo.

El presidente Joe Biden calificó el episodio de acto terrorista. En declaraciones a los periodistas en Filadelfia el domingo, Biden dijo que Akram supuestamente compró un arma en la calle.

Los investigadores federales creen que Akram compró la pistola utilizada en la toma de rehenes en una venta privada, según una persona familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato porque la investigación está en curso. Akram llegó a Estados Unidos en el aeropuerto internacional John F. Kennedy de Nueva York hace unas dos semanas, dijo un funcionario de las fuerzas del orden.

Akram llegó a Estados Unidos con un visado de turista procedente de Gran Bretaña, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato porque la información no debía hacerse pública. La Policía Metropolitana de Londres dijo en un comunicado que su policía antiterrorista estaba en contacto con las autoridades estadounidenses sobre el incidente.

La ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel, dijo el lunes en la Cámara de los Comunes que había hablado con su homólogo estadounidense, Alejandro Mayorkas, y le ofreció “todo el apoyo” de la policía y los servicios de seguridad británicos en la investigación.

Akram utilizó su teléfono en el transcurso de las negociaciones para comunicarse con personas distintas de las fuerzas del orden, según un funcionario de las fuerzas del orden que no estaba autorizado a hablar de una investigación en curso por su nombre y habló bajo condición de anonimato.

No estaba claro por qué Akram eligió la sinagoga, aunque la prisión donde Siddiqui cumple su condena está en Fort Worth.

Un abogado de Texas que representa a Siddiqui dijo el lunes que ésta no tenía ninguna relación con Akram.

“Ella dijo desde el principio, cuando fue condenada, que no quiere que se haga ningún tipo de violencia en su nombre y que no aprueba que se haga ningún tipo de violencia”, dijo la abogada Marwa Elbially.

Akram, al que su familia llamaba Faisal, era de Blackburn, una ciudad industrial del noroeste de Inglaterra. Su familia dijo que había estado “sufriendo problemas de salud mental”.

“También nos gustaría añadir que cualquier ataque a cualquier ser humano, ya sea judío, cristiano o musulmán, etc., está mal y debe condenarse siempre”, escribió su hermano, Gulbar Akram.

El organizador comunitario Asif Mahmud, que conoce a la familia desde hace 30 años y asiste a la misma mezquita, dijo que la familia estaba devastada por lo ocurrido en Texas.

El joven “tuvo problemas de salud mental durante varios años”, dijo Mahmud. “La familia, obviamente, era consciente de ello (...) pero nadie preveía que pudiera ir a hacer algo así”.

Mohammed Khan, líder del consejo de gobierno local de Blackburn, dijo que la comunidad promueve la paz entre todos los credos.

“La nuestra es una ciudad en la que se acoge a personas de diferentes orígenes, culturas y credos, y es un lugar en el que la gente se lleva bien y se apoya mutuamente”, dijo Khan en un comunicado.

___

Tucker informó desde Washington, D.C. También contribuyeron a este informe los escritores de Associated Press Jamie Stengle en Dallas y Paul J. Weber y Acacia Coronado en Austin; Michael Balsamo en Washington; Colleen Long en Filadelfia; Elliot Spagat en San Diego; Jennifer McDermott en Providence, Rhode Island; Michael R. Sisak en Nueva York; Holly Meyer en Nashville, Tennessee; Issac Scharf en Jerusalén; y Danica Kirka en Londres.

Derechos de Autor KTLE 2022. Todos los Derechos Reservados.