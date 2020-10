Acuerdo de términos de uso de Gray Television, Inc.

A menos que dicho uso esté expresamente prohibido por GTI, puede ver, reproducir, transmitir, vincular, almacenar en caché el Contenido de GTI para su uso personal y no comercial , incluida la publicación en su página personal de Facebook u otras plataformas de redes sociales personales, siempre que no lo haga eliminar, cambiar u ocultar cualquier contenido de GTI (incluidos los derechos de autor, marcas comerciales o avisos de propiedad) y no tergiversar que el contenido de GTI es suyo. No puede (y no puede permitir o alentar a nadie más a) realizar trabajos derivados, realizar públicamente, reproducir, distribuir, transmitir o vincular al Contenido de GTI en o en cualquier otro sitio web de terceros, servicio digital o mediante cualquier vehículo de cualquier manera. que pueda o tenga la intención de causar confusión sobre el propietario o el origen del Contenido de GTI, o que sea engañoso, despectivo, dañino o perjudique a GTI a nuestro exclusivo criterio. Excepto cuando lo permita la ley o lo autorice expresamente GTI, el Contenido de GTI no se puede reproducir, distribuir, transmitir, vincular, almacenar en caché ni utilizar de ninguna otra manera con fines comerciales , a menos que cuente con el permiso previo por escrito de GTI. Solo puede usar nuestros Servicios y nuestro Contenido de GTI como expresamente permitido en estas CDU y para ningún otro propósito. Podemos revocar el permiso para usar el Contenido de GTI en cualquier momento y por cualquier motivo. GTI, las estaciones, los anunciantes, los proveedores de servicios operativos y / o los licenciantes conservan los derechos exclusivos sobre cualquier contenido de GTI que no se proporcionen expresamente en estas CDU.