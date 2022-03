Día Internacional de la Mujer: empoderar, alentar y comprometer a las mujeres del Permian Basin

ODESSA, Texas (KTLE) - Una conferencia de mujeres, She Can, presentada por Sewell Family of Companies, reúne a mujeres increíbles en el liderazgo, en la comunidad o a estudiantes para empoderarse, comprometerse y animarse mutuamente.

Lori Rice Spearman, Presidenta del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica de Texas, dice que el apoyo puede marcar la diferencia en la vida de las mujeres.

“Lo que sabemos a través de la investigación basada en la evidencia es que las mujeres, cuando son apoyadas y empoderadas, aumentan las tasas de alfabetización, aumentan las tasas de salud y construyen comunidades fuertes”, dijo Spearman.

Ayudan a construir comunidades fuertes que representan todos los ámbitos de la vida”.

Shereeta Johnson, gerente de banquetes del Odessa Marriot, siente que está tratando de inspirar a las niñas después de ella.

“Siento que estoy representando bien y que estoy dando a la próxima niña algo que admirar”, dijo Johnson.

Carol Urango, directora ejecutiva de Hispanic Heritage of Odessa, dice que las mujeres siempre han sido líderes.

“Siempre hemos sido dinámicas”, dijo Urango. “Siempre hemos sido independientes. Siempre hemos sido las líderes dentro de nuestras familias en nuestras comunidades”.

Y aunque han sido necesarios muchos avances para que las mujeres dejen su huella en la historia, algunos dicen que por eso es importante dar prioridad al papel vital que desempeñan las mujeres.

“Y eso es lo que nos frena”, dijo Urango. “Porque pensamos que no somos lo suficientemente buenas o lo suficientemente inteligentes o lo suficientemente listas para realmente llevar el mundo entero y podemos hacerlo”.

