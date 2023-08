Padres de niña que fue abusada sexualmente demandan al distrito escolar y la directora de la escuela

WACO, Texas (TELEMUNDO CENTRAL TEXAS) - Los padres de un estudiante preescolar que fue víctima de abuso sexual por parte de un maestro de la Escuela Primaria de Lorena durante el año escolar 2020-2021 han presentado una demanda federal contra el distrito escolar de Lorena y el director de la escuela primaria.

Los padres de la niña, que desde entonces se han mudado de Lorena al condado de Collin, presentaron la demanda el jueves en el tribunal federal de Waco usando los seudónimos Mary Doe y John Doe e identificaron a su hija como Jane Doe. Explicaron en la demanda que utilizaban los seudónimos para proteger la identidad y privacidad de Jane como menor y superviviente de abusos sexuales criminales.

La demanda busca daños no especificados de parte del distrito escolar de Lorena y de April Jewell, directora de la escuela primaria de Lorena.

El profesor de la niña, Nicolas Scott Crenshaw, se declaró culpable en mayo de cinco cargos de agresión sexual con agravantes de un niño pequeño, un cargo de abuso sexual continuado de un niño pequeño y un cargo de indecencia con un niño por contacto en el abuso sexual de Jane Doe, que tenía 5 años, y su compañera de clase de 4 años.

Crenshaw, de 28 años, fue condenado a 40 años de prisión y deberá cumplir toda la condena antes de poder salir en libertad.

Durante la vista de sentencia, el fiscal Will Hix dijo que Crenshaw cometió “una maldad repetida e incalificable contra dos de las personas más vulnerables e inocentes de nuestra comunidad. Él es la definición de un depredador que se esconde entre aquellos que eligieron mirar hacia otro lado”.

Jewell es el único empleado de Lorena ISD nombrado como acusado en la demanda. Sin embargo, la demanda nombra a otros dos empleados que la demanda alega “sabían por sus propias observaciones, las quejas creíbles de múltiples empleados sobre las interacciones inapropiadas de Crenshaw con Jane Doe, evidencia fotográfica de que Crenshaw rutinariamente se acostaba bajo una manta con Jane durante la siesta, la tenía a horcajadas sobre él mientras estaba acostado, la colocaba en su regazo, la vestía con su ropa, la aislaba en el aula y detrás de puertas cerradas, y estaba obsesionado de otra manera con la niña pequeña. Al mismo tiempo, las autoridades escolares sabían que Jane se quejaba de dolores vaginales y estomacales”.

John Wilson, portavoz de Lorena ISD, dijo el jueves que “Lorena ISD no puede hacer comentarios sobre una demanda que no hemos visto.”

“Con deferencia al fiscal de Waco, estos funcionarios escolares hicieron más que ‘mirar hacia otro lado’ porque hicieron que fuera más fácil para Crenshaw lastimar a Jane, y más difícil para los empleados conscientes intervenir, eliminando la supervisión de Crenshaw, permitiéndole tener acceso no monitoreado a Jane detrás de puertas cerradas, tomando represalias contra los empleados que denunciaron su conducta altamente inapropiada con Jane, no investigándolo adecuadamente y no informando su mala conducta a los padres de Jane, los Servicios de Protección Infantil o la aplicación de la ley”, alega la demanda.

El director de Lorena, Joe Kucera, dijo en un comunicado después de la acusación de Crenshaw en agosto de 2021 que a Crenshaw no se le permitió regresar al campus y fue despedido.

“El Distrito ha cooperado plenamente con las autoridades policiales y continuará cooperando durante todo el proceso legal. La seguridad de nuestros estudiantes sigue siendo nuestra máxima prioridad en Lorena ISD”, dijo.

La niña sufre de síndrome de estrés postraumático, dolor físico, ansiedad, ira, pesadillas, miedo y desconfianza de los demás. Tiene miedo de ir a la escuela y a menudo trata de evitar ir, alega la demanda.

Los padres de la niña, representados por William W. Johnson, de Odessa, y Monica Beck, de Traverse City, Michigan, solicitan una indemnización no especificada por daños y perjuicios físicos y psicológicos pasados, presentes y futuros; facturas médicas y de asesoramiento y gastos relacionados; deterioro de la capacidad educativa y de ingresos; y daños y perjuicios punitivos.

