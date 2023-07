Lesly Reyna, ex miss latina, ahora trabaja en restaurante y en OnlyFans y revela cuánto gana

(TELEMUNDO ATLANTA). La modelo Lesly Reyna, quien fue miss en Perú, ahora trabaja en un restaurante y en la plataforma de contenido para adultos OnlyFans y le va muy bien. De hecho, no tuvo problemas en revelar cuánto dinero gana en sus nuevas ocupaciones.

Lesly Reyna, de 29 años, fue ‘Miss Perú Eco 2021′, pero ahora cambió las pasarelas por un trabajo como mesera en un restaurante de Nueva York, y además de sumó a OnlyFans para compartir su sensual contenido.

En una entrevista con el influencer ‘Suleymandolaev’, Lesly Reyna relató que desde hace casi dos años vive en Nueva York junto a su madre y hermanos, a quienes sustenta con su trabajo en un restaurante, pero debido a que los gastos superaban los 3 mil dólares mensuales tuvo que buscar un segundo oficio. Y fue entonces cuando abrió su cuenta en OnlyFans.

La ex miss contó que cobra 24 dólares al mes por suscripción y 67,47 dólares por tres meses en dicha plataforma, donde publica fotografías y videos semidesnuda y sin ropa. Sus ganancias aproximadas al mes son de 5 mil dólares, detalló.

“Lo que no ven en mi Instagram y en mis redes, esto es más exclusivo para mis fans. Y si puedo generar ingresos de esto, no lo voy a desaprovechar. No tengo por qué ocultarlo. Siento que es una manera inteligente de capitalizar la llegada que tienes en las personas. Cada mujer es libre de decidir si hacerlo o no, de capitalizar su fama o atención. A mí me independiza como mujer y siento que esto me empodera”, expresó Lesly Reyna en una entrevista para ‘Magaly TV La Firme’.

“Bienvenido a mi mundo de pasión y sensualidad, déjame llevarte en un viaje que nunca olvidarás. Puede que tenga una sonrisa dulce, pero no te dejes engañar. Soy cualquier cosa menos inocente”, dice la descripción de su perfil en OnlyFans.

Actualmente, Lesly Reyna posee 125 mil seguidores en Instagram, 423 mil en TikTok y más de 15 mil en Twitter.

Te puede interesar:

Derechos de autor 2023 Gray Media Group. Reservados todos los derechos.