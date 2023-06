¿Recibirá el asesino convicto “Spider” Gonzales la pena de muerte? Una vista en septiembre lo decidirá.

Midland, Texas (KTLE) - En una audiencia celebrada el martes, el equipo de defensa de Michael Dean “Spider” Gonzales argumentó que hay pruebas que demuestran que Gonzales no merece la pena de muerte.

La defensa afirma que puede demostrar que Gonzales es intelectualmente discapacitado, utilizando testigos expertos y testigos legos.

Un testigo lego no tiene que estar calificado para testificar en un campo “experto”, el estado argumentó que por no ser profesionales los testigos legos no deberían ser llamados.

El juez Shrode decidió que se permitiría la presencia de testigos legos.

Los abogados de González también plantearon lo que llamaron “la cuestión Brady”.

La defensa alegó, utilizando “la cuestión Brady”, que si el detective que hizo el arresto fabricó pruebas en otros casos, lo más probable es que también lo haya hecho en el caso de González. Durante la audiencia del martes, la defensa afirmó que podrá probar que el detective Robertson fabricó pruebas en el caso de González.

El estado alegó hoy que la mayor parte de lo que la defensa quiere usar para probar que Robertson fabricó pruebas no es admisible en el tribunal.

El juez Shrode decidió que posiblemente se celebre una audiencia probatoria en septiembre para decidir si “Araña” González debe o no recibir la pena de muerte.

Según un abogado defensor, la vista prevista en septiembre sólo anularía la pena de muerte, y Gonzales seguiría pasando el resto de su vida en prisión.

Michael Dean Gonzales, también conocido como “Spider”, fue acusado de los asesinatos de Manuel y Merced Aguirre, sus vecinos, en 1995.

Según una investigación, Gonzales estaba robando en la casa de la pareja cuando se despertaron. A continuación, apuñaló a Manuel y Merced varias veces.

A continuación, Gonzales robó un vídeo, un horno microondas, una cámara, un revólver del calibre 22 y un bolso. Fue detenido ese mismo día.

Fue condenado a muerte el 12 de diciembre de 1995. Desde entonces está en el corredor de la muerte.

Su fecha de ejecución se fijó para el 8 de marzo de 2022. Una fecha que llegó y pasó mientras Gonzales permanecía en una celda de la prisión.

El 3 de marzo de 2022, los abogados de Gonzales pidieron al juez Shrode que concediera una suspensión de la ejecución.

Casi 28 años después de ser condenado a muerte, Michael Dean “Spider” Gonzales obtuvo una suspensión de la ejecución.

Se le concedió la suspensión de la ejecución alegando discapacidad intelectual y que el Estado retenía material.

