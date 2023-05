Nueva ordenanza ayuda a restaurantes y hoteles a vender alcohol

MONAHANS, TX (KTLE) -Los restaurantes y hoteles de Monahans ahora pueden servir mezclas de diferentes bebidas alcohólicas y licor sin necesidad de una membresía privada.

Durante las elecciones de mayo, el alcalde de Monahans, Adam Steen, propuso esta medida para aliviar estas restricciones a los negocios de la zona.

Para servir alcohol antes se requerían cuotas, membresías y permisos, pero ahora, los negocios tienen menos restricciones por parte de la Comisión de Bebidas Alcohólicas de Texas.

“Con esa estipulación, los restaurantes o bares se clasificaban como club privado y funcionaban como tal. Debían tener membresías, que desmotivo a la gente abrir un negocio aquí”, dijo el alcalde de Monahans, Adam Steen.

Mientras que muchas ciudades hablan sobre los bonos escolares durante las elecciones de mayo. En Monahans, los ciudadanos votaron sobre la nueva ordenanza de alcohol.

Después de meses de escuchar a los ciudadanos y propietarios de negocios, el alcalde Adam Steen decidió que era hora de poner esta medida en la boleta electoral.

“Hoy en día no se puede encontrar una cadena de restaurantes que no tenga un bar incorporado. Por lo tanto, al venir aquí y tener regulaciones que otras comunidades no tienen, no es deseable para nuevos negocios”, dijo el alcalde Steen.

Sin embargo, no fue sólo el alcalde Steen. Marielena Sáenz es la dueña de PJ Café por la Interestatal-20 en Monahans.

Ella y su marido estaban tratando de abrir un salón junto a su cafetería, pero estaban confundidos con las normas para servir alcohol.

Así que se dirigió a la ciudad para obtener respuestas.

“Empecé a preguntar al alcalde, a los funcionarios municipales y a los del condado, y todos me mandaban en círculos. Ninguno de los funcionarios entendía que hacer”, explica Sáenz.

Después de que Sáenz trajo esto a la atención de la ciudad, el alcalde Steen tomó la iniciativa para asegurarse de que se aprobara una nueva ordenanza.

Sáenz también trabaja en la Corporación de Desarrollo Económico de Monahans, y piensa que esto ayudará al futuro de la ciudad.

“Es difícil traer cosas a Monahans, especialmente cuando tenemos ese obstáculo adicional. Especialmente al tratarse sobre el crecimiento y desarrollo económico de Monahans”.

Esto también ayudará a los nuevos negocios que acaban de abrir. Como el Fairfield de Marriott por la I-20.

“Hay un montón de obstáculos para conseguir licor en su hotel, y creo que la aprobación de esta nueva ley nos facilita la venta de alcohol”, afirma la directora de operaciones del Fairfield Inn Suites, Catherine Jackson.

El hotel actualmente cuenta con un bar que aún no está oficialmente abierto, solamente sirviendo cerveza, pero ahora planean expandir su menú de bebidas alcohólicas.

El alcalde Steen también espera que esta nueva iniciativa dé la bienvenida a más negocios a Monahans en el futuro.

Derechos de Autor KTLE 2023. Todos los Derechos Reservados.