Médicos dicen que las regulaciones de los botiquines médicos de urgencia para salvar pasajeros son antiguas

(InvestigateTV) — En un tweet de 255 caracteres en junio del año pasado, un oncólogo quirúrgico que acababa de asistir una emergencia médica en un avión suplicó a su aerolínea que actualizara sus botiquines.

“Acabo de asistir a una emergencia médica en el aire”, tuiteó el médico. “Los botiquines médicos de urgencia necesitan un glucómetro, un bolígrafo de epinefrina y manguitos automáticos para la tensión arterial: es imposible oír con un estetoscopio desechable en el aire. Por favor, mejora estos por la seguridad de los pasajeros”.

Su tuit se hizo viral, fue compartido más de 54.000 veces y recibió 470.000 “me gusta” en los meses siguientes.

Decenas de médicos también compartieron sus preocupaciones en los comentarios, donde compartían experiencias personales de asistencia a una emergencia en vuelo con los botiquines medico de emergencia.

Algunos recordaban las dificultades de utilizar estetoscopios desechables y manguitos de presión arterial manuales, mientras que otros les surgirían a las compañías aéreas a que incluyeran más en sus botiquines para salvar vidas.

En el 2004, la Administración Federal de Aviación (FAA) actualizó la norma de 1986 que obligaba a las compañías aéreas a colocar un desfibrilador externo automático (DEA) y a actualizar un botiquín con suministros médicos básicos obligatorio en todos los aviones con al menos un auxiliar de vuelo y una capacidad máxima de más de 7.500 libras.

La actual Administración Federal de Aviación de 2004 exige que estos artículos formen parte de sus botiquines médicos de emergencia. Esta lista no se ha actualizado en casi dos décadas. (FAA Emergency Medical Equipment Advisory Circular)

En sus guías, la FAA numera los 25 artículos vitales que deben contener los botiquines médicos de urgencia (EMK). Entre otras cosas, la lista incluye un estetoscopio, aspirinas, un manguito de presión arterial y epinefrina para tratar reacciones alérgicas.

La norma no exige que los botiquines contengan EpiPen, el dispositivo autoinyectable que administra epinefrina.

Esa lista no se ha actualizado en casi dos décadas.

Aunque dejó igual los botiquines de primeros auxilios, la FAA en 2019 sí actualizó su orientación sobre los elementos que son necesarios o recomendados durante la demostración de seguridad del auxiliar de vuelo antes de cada vuelo, como hacer que los auxiliares de vuelo estén cerca de las salidas sin interrumpir a los pasajeros de ver demostraciones de video.

Aunque la FAA no permite a las compañías aéreas omitir ninguno de los 25 elementos exigidos para el EMK, sí tienen la opción de añadir otros elementos que salvan vidas. Algunas aureolinas han optado por añadir un oxímetro y Narcan para revertir sobredosis.

Pero un análisis de InvestigateTV sobre las experiencias de los médicos con los EMK reveló que los contenidos varían mucho y que a menudo dejan a los médicos y otros profesionales con equipos limitados o anticuados.

Ausente o incompleto

El Dr. Leo Nissola, médico y director científico de FirstBio Research, sabe cuán importante pueden ser esos momentos al socorrer a un pasajero a 30.000 pies de altura, a veces a horas de distancia de un centro médico.

Él tiene experiencia de primera mano en emergencias médicas en vuelos, pues ha asistido al menos a cinco a lo largo de su carrera. Nissola dice que siempre que ha recibido esa llamada, no siempre ha tenido lo que necesitaba.

“En mi experiencia, el 100% de las veces que he pedido esos botiquines, o no estaban o estaban incompletos”, dijo Nissola. “Creo que los botiquines suelen estar anticuados, los que me he encontrado, y sin duda podrían mejorar”.

En un vuelo reciente de San Francisco a Hawái, Nissola ayudó en una emergencia médica en la que un niño tenía una fiebre ardiente. Él dijo que cuando pidió el botiquín, no encontró nada que pudiera utilizar para medir la temperatura corporal del niño.

“No había nada que me ayudara a evaluar la salud de esa persona y a saber si era necesario dar la vuelta al avión”, dijo Nissola. “No había prácticamente nada para medir la temperatura del niño, no había oxímetro”.

Los botiquines de emergencia no están obligados a llevar un termómetro, algo que Nissola cree que la FAA debería cambiar. Además de exigir un termómetro, Nissola ha instado a la agencia federal a exigir un glucómetro, un oxímetro y un Epi-Pen.

“Obviamente, no había un Epi-Pen, que es uno de los artículos más importantes que se deben llevar en el avión”, dijo Nissola.

La Dra. Amy Faith Ho es médico de urgencias y se crio en Austin, Texas.

Durante sus estudios de medicina, Ho se interesó por la política sanitaria a través de su trabajo con organizaciones médicas.

Al igual que Nissola, ella también ha asistido a emergencias médicas en un puñado de vuelos mientras viajaba por ocio.

Ho aún recuerda su primera vez.

“La primera vez que vi este botiquín, me sorprendió que no tuvieran algo tan básico como un glucómetro, que es un medidor de azúcar en sangre”, dijo Ho. “Porque una de las cosas más comunes que le pueden pasar a alguien en un lugar o mientras viaja es que su nivel de azúcar en la sangre baje demasiado y tal vez suba demasiado y eso puede causar muchos problemas”.

Aunque Ho no ha tenido que utilizar elementos del EMK de un avión con un pasajero, coincide con otros médicos en que los botiquines necesitan una actualización.

“Por desgracia, en la situación en la que nos encontramos con la adicción y la crisis de los opiáceos, las sobredosis de opiáceos son algo habitual”, afirma Ho. “Y así, tener naloxona a mano realmente podría salvar una vida en caso de que alguien tenga una sobredosis en el avión”.

Falta de uniformidad

El botiquín médico de urgencia estándar aprobado por la FAA incluye medicamentos para tratar el dolor, las reacciones alérgicas y los problemas cardiacos. Según InvestigateTV, algunas aerolíneas también incluyen medicamentos para las náuseas y las convulsiones.

Pero los médicos profesionales entrevistados por InvestigateTV dijeron que les gustaría que se exigieran otros medicamentos en los botiquines, como la amiodarona, que trata las arritmias potencialmente mortales, y el glucagón para los niveles bajos de azúcar en sangre.

Las compañías aéreas pueden ampliar sus botiquines de urgencia sin solicitar la aprobación de la FAA. Sin embargo, eso ha llevado a inconsistencias de aerolínea a aerolínea debido a la falta de orientación obligatoria por parte de la FAA sobre los artículos que se pueden usar para complementar los EMK.

Los botiquines médicos de emergencia son artículos obligatorios que se utilizan en los aviones para ayudar a salvar vidas. Las aerolíneas pueden optar por amplios botiquines médicos de emergencia como los que muestra en la foto el Dr. Paulo Alves, de MedAire. (Dan Heffner)

En el 2019, la FAA pidió a los líderes de la industria que ayudaran a revisar el contenido actual de los botiquines médicos utilizados en vuelos comerciales.

El documento de orientación propuesto por el Comité de Medicina de Transporte Aéreo de la Asociación Médica Aeroespacial sugirió agregar cosas como un lector de presión arterial que funcione con baterías y auto inyectores para Epi-Pen cuando estén “disponibles y sean económico.”

InvestigateTV contacto la FAA acerca de los cambios en los EMK. La agencia proporcionó la siguiente declaración:

“Un vuelo comercial no puede despegar sin un Kit Médico de Emergencia completo y sellado. Las aerolíneas deben inspeccionar periódicamente todo el equipo, incluido el botiquín médico de emergencia. Si se rompe el precinto de un botiquín médico de urgencia y se utiliza cualquier artículo, debe sustituirse todo el botiquín antes de la salida del siguiente vuelo. Los transportistas aéreos estadounidenses suelen llevar dos botiquines médicos de emergencia para asegurarse de tener uno sellado para el siguiente vuelo.

La FAA está revisando los requisitos de los botiquines médicos de emergencia basándose en las aportaciones de la Asociación Médica Aeroespacial (AsMA). Dado que modificar el contenido de los botiquines requiere la elaboración de normas, la FAA ha publicado una guía con recomendaciones sobre los elementos adicionales que deben incluirse.”

Una población que envejece

En enero, el Departamento de Transporte registró más de 562,000 vuelos domésticos, un aumento con respecto al año anterior.

Un estudio de 2018 del Journal of American Medicine Association (JAMA) estimó que ocurre una emergencia en aproximadamente uno de cada 600 vuelos. Los expertos dicen que es probable que sea un número conservador debido a datos limitados.

En una Ley de Libertad de Información presentada a la FAA, InvestigateTV solicitó registros de todas las emergencias médicas ocurridas en vuelos nacionales en los últimos cinco años.

La agencia facilitó un resumen de algo más de 400 incidentes, y un portavoz calificó la lista de “incompleta” porque la FAA sólo recogía datos cuando estaba “absolutamente justificado, era obligatorio y/o invitado”.

Ninguna otra agencia gubernamental hace un seguimiento de las emergencias en vuelo.

Una quinta parte de los incidentes facilitados por la FAA afectaron a pasajeros. El resto correspondió a tripulantes de cabina y auxiliares de vuelo.

En un caso, un pasajero se rompió una pierna tras encontrarse con turbulencias durante el vuelo.

En otros resúmenes de emergencias, los pasajeros experimentaron dolor en el pecho, vómitos o náuseas, o problemas respiratorios o cardiovasculares.

“La gente vive hasta los setenta, ochenta y noventa años, y si tienes problemas de salud no deberías tener miedo a volar”, afirma la Dra. Avital O’Glasser. “Creo que (actualizar los botiquines) es absolutamente crucial. Sólo extrapolando otros datos médicos, tenemos una población que envejece”.

O’Glasser es médico internista y profesora asociada de medicina en la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón. En sus 16 años de carrera, ha atendido al menos media docena de emergencias médicas en vuelo.

En una de ellas, en un vuelo de United Airlines, se encontró con un “botiquín de urgencias mejorado”.

“Hace relativamente poco, respondí a una emergencia médica en un vuelo de @united... Sin duda, el MEJOR botiquín médico que he visto nunca... ¡¡¡Y INCLUÍA NARCAN!!!. No necesité usarlo, pero debería ser el estándar de la industria. (Ps persona está bien al final, las personas que eran fenomenales.)”

“En el calor del momento, cuando estás tratando de estabilizar a un paciente a 30.000 pies, no tener que buscar en algo, pero tener algo muy claro, organizado... esto está ahí, esto está codificado por colores”, dijo O’Glasser. “Estas son las dosis que tenemos; me dio mucha tranquilidad de poder hacer mi trabajo lo mejor posible”.

Ese botiquín fue fabricado por MedAire, una empresa que proporciona a las tripulaciones de las líneas aéreas apoyo, formación, telemedicina y equipos.

La empresa suministra botiquines de emergencia que incluyen más de lo que exige la FAA para 16 aerolíneas de todo el mundo.

El Dr. Paulo Alves es el director médico global de salud aeronáutica de la compañía. Su función consiste en examinar los datos sobre emergencias en vuelo y ayudar a preparar y montar botiquines médicos.

También ha participado en 25 emergencias en vuelo.

“La mayoría de las aerolíneas del país, lo que llevan en el kit, es en realidad mucho más allá de los requisitos mínimos prescritos por la FAA”, dijo Alves.

Alves dirigió en 2019 el grupo de trabajo creado por la FAA para revisar qué nuevos elementos deben figurar en los botiquines.

“La FAA es en realidad la agencia gubernamental responsable de hacer cumplir los botiquines médicos y controlar los botiquines médicos, pero no definen el contenido de los botiquines médicos”, dijo Alves.

Aunque considera alentador que la FAA haya proporcionado a las aerolíneas directrices actualizadas según las recomendaciones del comité, le preocupa que los cambios no sean aceptados universalmente hasta que el congreso se imponga.

La senadora de New Hampshire Jeanne Shaheen junto con el senador de Dakota del Norte John Hoeven enviaron una carta en 2019 a la FAA instándola a “requerir medicamentos de reversión de sobredosis de opioides, como la naloxona, en los botiquines médicos de emergencia que llevan las aerolíneas de pasajeros.”

Médicos, auxiliares de vuelo y miembros de la tripulación animan a los pasajeros de considerar hacer lo siguiente antes de volar:

Lleve un EpiPen si es propenso a las alergias.

Si es diabético, lleve su insulina y su glucómetro

Si viaja con un niño enfermo o usted mismo no se encuentra bien, considere la posibilidad de posponer el viaje

“Si es usted un paciente y va a viajar, por favor, por favor, por favor, asegúrese de llevar consigo cualquiera de los medicamentos que le salvan la vida. No los lleve en la maleta. No los ponga en su equipaje”, dijo Ho.

Si usted es médico, las aerolíneas sugieren que lleve consigo sus credenciales en caso de que se necesite su asistencia en un vuelo.

InvestigateTV se puso en contacto con todas las aerolíneas estadounidenses para pedirles comentarios sobre sus EMK. Para ver las declaraciones completas en ingles, visite aqui.

