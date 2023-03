Nuevo documental sobre el enfrentamiento de Branch Davidian debuta en Netflix

WACO, Texas (Telemundo Central Texas) - Marcando la saga de la tragedia de Branch Davidian hace 30 años, un nuevo documental de Netflix que debuto el miércoles espera informar a una nueva generación sobre la tragedia y revelar un lado humano desde perspectivas conflictivas.

“Waco: American Apocalypse”, una serie de tres partes dirigida por el nativo de Dallas Tiller Russell (“Night Stalker: The Hunt for a Serial Killers”) presenta entrevistas con participantes de todos los lados del conflicto, incluida una de las esposas del líder de la secta David Koresh , quien describe cómo fue tener relaciones sexuales con Koresh mientras recibía una lección de estudio bíblico, y el último niño liberado del recinto.

Russell también entrevistó a un francotirador del Equipo de Rescate de Rehenes del FBI y miembros del equipo táctico de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego que vieron morir a sus colegas en el tiroteo del 28 de febrero de 1993 con los seguidores de Koresh.

La serie también presenta imágenes exclusivas de algunas de las 80 horas de imágenes de video emitidas y no emitidas por KWTX que Russell y su equipo estudiaron minuciosamente como parte de la producción.

“Me sorprendió que KWTX hubiera archivado todo este material”, dijo Russell. “Como cineasta, siempre esperas encontrar momentos no vistos ni descubiertos. Había resmas y resmas de estas cintas de campo, cosas que nunca antes habían terminado en la televisión... Me conmovió y me asombró, porque me puso allí de una manera que nunca antes había visto.

“La amplia cooperación y generosidad, francamente de KWTX, para volver a visitar esto y compartir el video y decir: ‘Corre con él’, me sentí profundamente honrado y agradecido y sentí que me dio vida a la historia. Estás hablando de algo que sucedió hace 30 años, y para las personas que no estaban vivas, los jóvenes de 20 años que están viendo esto, conocen la palabra Waco y el nombre David Koresh, pero estás tratando de que sea una inmersión. , la experiencia momento a momento de cómo era y ese metraje de KWTX fue absolutamente indispensable para eso”.

En una debacle tan masiva como el episodio de la rama davidiana, había mucha culpa para repartir por la redada fallida, el enfrentamiento de 51 días que siguió y el incendio mortal del 19 de abril de 1993 que consumió a Koresh y a docenas de sus seguidores, incluidos 20 niños.

Russell, sin embargo, dijo que su intención no era culpar, sino revelar el lado humano de la tragedia y sus efectos persistentes tres décadas después.

“Creo que lo que sucedió en Waco es esta tragedia estadounidense icónica que para cualquiera de nosotros que estábamos vivos en ese momento la recordamos vívidamente dominando el ciclo de noticias de 24 horas”, dijo Russell. “Y, sin embargo, aquí estamos 30 años después como una cultura que aún lidia con lo que sucedió y cuáles son las implicaciones hoy.

“Sentí que era un momento importante y una oportunidad importante para regresar y revisar esta historia. Pero, con suerte, hacerlo desde una perspectiva profundamente humanista, donde en lugar de señalar con el dedo y culpar, se trata de relacionarse con las personas que vivieron esto y ofrecerles la oportunidad de compartir sus perspectivas muy conflictivas sobre cómo fue eso como seres humanos. vivirlo”, dijo.

El documental incluye una entrevista con Bill Buford, un veterano de Vietnam y agente retirado de la ATF que resultó herido en el tiroteo y que fue expulsado de la zona de batalla de Mount Carmel en el capó de un Bronco blanco propiedad de KWTX. El difunto fotógrafo de KWTX, Dan Mulloney, y el ex reportero de Channel 10, John McLemore, esquivaron balas el día de la redada mientras cubrían la historia.

“Me di cuenta tan pronto como me senté con (Buford) que lo que sucedió el 28 de febrero estaba muy vivo en él y que esos recuerdos no se habían desvanecido en absoluto y estaba obsesionado por ellos”, dijo Russell. “Observó cómo mataban a un joven colega, un protegido. Murió ante sus propios ojos. Al final de la serie, dice: “No pasa un día en el que no piense en Waco”. Pude ver cuán profundamente lo obsesionaba y, de manera similar, Estados Unidos está obsesionado por eso. Entonces, esta serie, con suerte, es una oportunidad para volver a participar en esa inquietante”.

Russell dijo que cree que los 30 años que han pasado desde que el mundo centró su atención en el complejo Branch Davidian en las afueras de Waco les ha proporcionado a los involucrados tiempo para procesar e interpretar lo que sucedió.

“Creo que no es hasta que tienes cierta distancia de los eventos que las personas pueden mirar hacia atrás y reflexionar sobre cuáles fueron sus experiencias y, con suerte, todavía tienen recuerdos muy vívidos de ellas”, dijo Russell. “Pero al mismo tiempo también tienen cierta distancia de ellos para que puedan reflexionar sobre el impacto y la importancia de ellos.

“Y entonces siento que estos aniversarios, cuando se presentan, son una oportunidad para todos nosotros. La historia no es algo estático. Es algo que constantemente estamos escribiendo y reescribiendo y cambiando las perspectivas para entenderlo mejor. Así que esto se sintió como una oportunidad para agregar al canon o cuerpo de conocimiento sobre Waco”.