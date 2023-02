Mujer de Texas acusada después de que un perro fuera dejado afuera durante condiciones heladas muere

HEWITT, Texas (Telemundo Central Texas) - Una mujer de Hewitt cuyo perro murió después de haber sido dejado afuera en condiciones frías y heladas el mes pasado fue arrestada por cargos de crueldad animal el jueves.

Bennita Thomas, de 35 años, permanece en la cárcel del condado de McLennan con una fianza de $ 5,000 después de su arresto por un delito menor de clase A por crueldad hacia animales que no son ganado.

Según los registros de arresto, los oficiales de control de animales de Hewitt fueron llamados a una casa en la cuadra 600 de Connie Drive el 26 de enero. El oficial encontró un perro muerto y llamó a la policía de Hewitt para ayudar con el caso.

Los oficiales informaron haber encontrado dos perros mestizos que quedaron afuera en “pequeñas jaulas de alambre para perros sobre concreto desnudo con ropa de cama mínima en forma de pequeñas mantas en las jaulas”, según una declaración jurada de arresto. Uno de los perros estaba muerto y el oficial describió al otro perro como el “cachorro sobreviviente”.

“Las cajas no tenían cubierta lateral ni superior aparte de una manta que cubría una esquina de la jaula en la que estaba el cachorro sobreviviente”, dice la declaración jurada. “Las cajas no estaban protegidas del viento, la lluvia o la humedad, y no ofrecían protección contra los elementos durante las inclemencias del tiempo y las temperaturas bajo cero durante la noche del 25 al 26 de enero”.

Una necropsia y los hallazgos veterinarios forenses del perro muestran que en una escala del 1 al 9, con 1, 2 y 3 mostrando una condición corporal demasiado delgada, ambos perros fueron calificados con un 2, alega la declaración jurada.

“El informe también muestra que los pies del perro fallecido estaban mojados, y los pies y algunas partes del abdomen estaban apelmazados con heces”, dice la declaración jurada.

Los oficiales señalaron en sus informes que el clima esa noche fue frío y húmedo con una temperatura mínima de 29 grados. El perro sucumbió a los elementos y murió “de la noche a la mañana debido a la hipotermia causada por la emaciación, un refugio extremadamente inadecuado y haber sido dejado en condiciones climáticas adversas”, alega la declaración jurada.

El perro sobreviviente fue entregado a las autoridades voluntariamente, dice la declaración jurada.

