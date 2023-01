GRÁFICO: Niño de 11 años hospitalizado después de ser atacado por 3 pit bulls, dice la familia

GROVETOWN, Ga. (TELEMUNDO GRAY NEWS) - Una familia en Georgia dice que su hijo fue enviado al hospital después de ser atacado por tres perros.

Ericka Stevens Gilstrap, la madre de la víctima, le dijo a WRDW que su hijo de 11 años, Justin Gilstrap, fue atacado el Viernes por la noche cuando andaba en bicicleta.

La madre del niño dijo que un pitbull comenzó a ladrarle a su hijo antes de agarrarlo por la pierna. Ella dijo que otros dos pitbulls también se unieron al ataque.

La madre dijo que su hijo terminó cayéndose de la bicicleta y los perros lo arrastraron a una zanja.

Ericka Stevens Gilstrap dijo que su sobrino encontró a su hijo en la zanja y llamó al 911.

La Oficina del Sheriff del Condado Columbia informa que respondió a la casa de la familia, que está cerca de la escena original, y encontró que los bomberos estaban tratando al niño de 11 años.

La familia Gilstrap dijo que Justin fue llevado al hospital para una cirugía de emergencia.

Los agentes informaron que el cuero cabelludo del niño fue arrancado a la mitad en el ataque y que sufrió heridas punzantes profundas en ambas piernas, con la mitad de la oreja mordida.

“Él [Justin] es un soldado. Él dijo: ‘Voy a ser fuerte’”, dijo Ericka Stevens Gilstrap.

Según la familia, previamente informaron sobre los perros a las autoridades. Ericka Stevens Gilstrap dijo que presentó un informe el año pasado con los vecinos que también presentaron quejas.

“Mi hijo podría haber muerto esta noche”, dijo Ericka Stevens Gilstrap. “Ellos [las autoridades] no han hecho nada con los informes. Ellos [los perros] simplemente corren sueltos. No están detrás de una valla. No están atados”.

La oficina del alguacil informa que el dueño de los perros, Burt Baker III, ha sido acusado de conducta imprudente en relación con el ataque. Según los informes, les dijo a los agentes que a los perros les gusta perseguir a las personas en bicicleta.

La Junta de Comisionados de Columbia emitió la siguiente declaración el Sábado con respecto al incidente:

“Después de una revisión de los registros del condado, Servicios para Animales del Condado Columbia ha respondido a varias quejas sobre múltiples problemas de perros en la subdivisión de Rolling Meadows durante los últimos años.

Servicios para Animales ha tenido interacciones limitadas con el dueño de estos perros en particular en el pasado y se emitieron advertencias por permitir que los perros corran libres.

Los Servicios para Animales del Condado Columbia no tienen constancia de que estos perros hayan sido agresivos con los humanos hasta este incidente”.

Copyright 2023 Noticias del Este de Texas via KLTV. Todos los derechos reservados.