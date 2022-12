Acuerdo de DACA para “soñadores” en peligro, republicanos priorizan la seguridad fronteriza

WASHINGTON (TELEMUNDO GRAY NEWS) - Cuando el presidente Joe Biden asumió el cargo y los demócratas tomaron el control del Congreso, varios legisladores de Texas esperaban que esta fuera su oportunidad de codificar las protecciones para los migrantes que llegaron al país cuando eran niños bajo la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia. Pero con solo tres semanas restantes en la sesión legislativa en la que los demócratas tienen el control de ambas cámaras, todavía no tienen un acuerdo.

Más de 100,000 beneficiarios de DACA viven en Texas, y su estatus en los Estados Unidos continúa sujeto a desafíos legales, incluso del propio estado de Texas. Pero los republicanos de Texas que anteriormente estaban abiertos a un acuerdo de DACA dicen que se está acabando el tiempo, y los demócratas del estado temen que no se logre ningún progreso en la próxima sesión legislativa cuando los republicanos tendrán el control de la Cámara de Representantes de EE. UU. El interés de los republicanos del estado por llegar a un acuerdo sobre DACA también se está desvaneciendo rápidamente a favor de una legislación para fortalecer la seguridad fronteriza.

“Esto es como ahora o nunca para los ‘Dreamers’”, dijo la representante Sylvia García, demócrata de Houston. “Quiero decir, están colgando de un hilo”.

El senador John Cornyn, un republicano clave en el Senado que expresó su interés temprano en aprobar un acuerdo, dijo la semana pasada que ahora dudaba que un acuerdo pueda cruzar la línea de meta a tiempo. La Cámara de Representantes y el Senado aún deben aprobar un proyecto de ley masivo para mantener el financiamiento del gobierno para fin de año, una prioridad crítica que ocupa la mayor parte de la atención legislativa este mes.

“Dejar todo esto en los últimos días antes del ómnibus [paquete de asignaciones] es simplemente poco práctico”, dijo Cornyn a los periodistas. La legislación de DACA “es un trabajo muy, muy pesado. Es poco probable que suceda antes de fin de año, e incluso el próximo año será muy difícil”.

La Cámara aprobó la Ley de Promesas y Sueños Estadounidenses en Marzo de 2021, que permitiría a los beneficiarios de DACA, o “Soñadores”, según propuestas nunca aprobadas en el Congreso llamadas Ley DREAM, solicitar la residencia permanente y poner fin al limbo legal que ha tenido repetidamente en peligro su capacidad de permanecer en los Estados Unidos. La legalidad del programa ha enfrentado desafíos legales desde su inicio, y los críticos dicen que el entonces presidente Barack Obama no tenía la autoridad para crear un programa tan amplio sin la aprobación del Congreso. Los desafíos en la corte federal parecen inclinarse a favor de los críticos, con una corte federal de apelaciones queas el otoño pasado, aunque puede continuar por el momento.

El presidente del Poder Judicial del Senado, Dick Durbin, D-Illinois, también presentó su propia versión de la Ley DREAM en 2021 y se mostró optimista sobre sus perspectivas en noviembre. Durbin dijo que tenía en mente al menos a cuatro republicanos que podrían apoyar la legislación de DACA. Necesitaría 10 para vencer el obstruccionismo y votarlo como ley.

Cornyn mostró cierto apoyo inicial para un acuerdo de DACA con el senador Thom Tillis, republicano de Carolina del Norte. Ambos son miembros del Comité Judicial del Senado, que tiene jurisdicción sobre DACA. Los dos sintieron que DACA era ilegal, pero reconocieron las consecuencias logísticas y humanitarias que resultarían de una cancelación total del programa y propusieron un plan alternativo que ofrecería protección solo para los beneficiarios activos de DACA pero no expandiría el programa a nuevos solicitantes.

Desde que Obama introdujo DACA en 2012, muchos beneficiarios de DACA han crecido y formado sus propias familias. Fueron a la universidad, ingresaron a la fuerza laboral y contribuyeron a la economía del país.

“Estamos en una situación muy inflacionaria, por lo que sacar de la fuerza laboral a 100,000 trabajadores y personas que van a colegios y universidades para un estado como Texas que está en auge tendría consecuencias económicas muy graves”, dijo Glenn Hamer, presidente. y CEO de la Asociación de Negocios de Texas.

Pero el plan Cornyn-Tillis nunca pasó por el proceso del comité legislativo para llegar al pleno. Los últimos dos años de la agenda legislativa de los demócratas se centró en gran medida en aprobar la agenda de infraestructura, el programa social y el clima de Biden: una gigantesca lista de tareas pendientes pasó a través de negociaciones feroces que en ocasiones llevaron al partido al borde de una crisis existencial. La inmigración fue empujada a un segundo plano.

Los demócratas también se estaban preparando ampliamente para reducir sus filas en las elecciones de mitad de período de este año, con Biden enfrentando bajos índices de aprobación y el partido del presidente tradicionalmente perdiendo el control del Congreso en sus primeras elecciones de mitad de período. Los demócratas necesitaban mostrarles a los votantes que podían cumplir con su agenda legislativa, y un camino hacia el estatus legal fue un paso demasiado lejos para los demócratas conservadores en su paquete de gasto social masivo, para disgusto de los miembros más progresistas.

Los demócratas terminaron desempeñándose mucho mejor en noviembre de lo esperado, manteniendo el control del Senado y perdiendo la mayoría en la Cámara por un margen de solo ocho escaños. Con la elección fuera del camino, Durbin habló en serio sobre un acuerdo de DACA en noviembre.

“Estoy preparado para sentarme con cualquier republicano en el Senado que quiera hablar sobre este tema”, dijo Durbin en una conferencia de prensa el mes pasado. “Estoy invitando a algunos. Estamos hablando en privado, nos estamos reuniendo y reuniendo a nuestra gente. Tenemos que asegurarnos de que esta sea una alta prioridad este mes de diciembre”.

Tillis y la senadora Kyrsten Sinema, la ex demócrata de Arizona que dejó su partido la semana pasada para ser independiente, llegaron a un acuerdo difícil que abriría un camino a la ciudadanía para 2 millones de inmigrantes que llegaron al país cuando eran niños, informó The Washington Post anteriormente . este mes También apuntaría a varias prioridades republicanas, como recursos adicionales para acelerar el procesamiento de asilo, una expulsión más rápida para los inmigrantes que no tienen solicitudes de asilo creíbles y una continuación máxima de un año del Título 42, que devolvió a los inmigrantes con el pretexto de tratar de frenar la propagación del COVID-19. También proporcionaría más fondos para la Patrulla Fronteriza. Los puntos reflejan muchas de las propuestas en el acuerdo anterior de Tillis con Cornyn.

Los demócratas de la Cámara de Representantes de Texas estaban ansiosos por participar en la propuesta, ya que sus contornos aún se están resolviendo, particularmente porque habían estado considerando ideas similares para aumentar la financiación de la infraestructura fronteriza. El representante estadounidense Henry Cuellar , demócrata por Laredo, habló con Sinema el miércoles sobre el proyecto de ley, aunque todavía está en sus primeras etapas y los detalles siguen cambiando. Cuellar, Sinema y el senador de West Virginia Joe Manchin disfrutan de una estrecha relación personal como centristas que no tienen miedo de adherirse al liderazgo del partido y trabajar a través del pasillo.

Pero la mayoría de los miembros de Texas aún no han visto nada ni han tenido discusiones sustanciales con Sinema sobre el proyecto de ley. Cornyn dijo que no ha visto el plan. La representante Verónica Escobar , demócrata de El Paso, se ha comunicado con la senadora desde octubre, pero hasta ahora no ha podido programar una reunión con ella o su equipo.

“Hay personas como yo dispuestas a hacer concesiones y que traen nuevas ideas a la mesa que también ayudarían a los agentes, las comunidades y los migrantes”, dijo Escobar. “Ojalá tuviéramos un asiento en esa mesa”.

Hannah Hurley, portavoz de Sinema, dijo que la senadora y su equipo “están trabajando con líderes de los estados fronterizos en ambos lados del pasillo”.

El paquete de financiamiento del gobierno de fin de año es otra vía para aumentar los fondos para la Patrulla Fronteriza. La representante Kay Granger , republicana de Fort Worth, es la principal financiadora republicana en la Cámara y dijo que estaba decidida a garantizar que hubiera suficientes fondos para la Patrulla Fronteriza en el paquete de gastos.

Pero ella y otros republicanos de la Cámara de Representantes de Texas dicen que la frontera debe estar totalmente protegida de los cruces ilegales antes de que puedan trabajar seriamente en un acuerdo de DACA. Los republicanos afirman que la verdadera crisis humanitaria es el tráfico de personas en la frontera, que argumentan que ha aumentado debido a la revocación de las políticas de inmigración de la era Trump por parte de la administración Biden.

“Me aseguraré de que tengamos los fondos, pero hemos agregado más fondos y más fondos y más fondos, pero no está deteniendo lo que está pasando y es una tragedia”, dijo Granger.

Casi toda la delegación republicana dio a conocer un marco de seguridad fronteriza el jueves que invertiría en infraestructura fronteriza física, incluido un muro y caminos de patrulla, requeriría que la Patrulla Fronteriza rechace a los inmigrantes sin solicitudes de asilo creíbles y aumentaría las sanciones por violar las leyes de inmigración. También restablecería una de las políticas de inmigración más controvertidas de la administración Trump que requería que los solicitantes de asilo esperaran sus casos en México. Biden anuló esa política poco después de asumir el cargo.

El representante Chip Roy , republicano por Austin, uno de los miembros más conservadores de la delegación de Texas, encabezó el esfuerzo con el respaldo de todos los miembros republicanos del estado. La propuesta no se consideraría hasta el próximo año, cuando los republicanos tomen el control de la Cámara y controlen las audiencias de los comités y el proceso legislativo. Roy se rió a carcajadas ante la idea de aprobar leyes de inmigración o seguridad fronteriza antes del final de la actual sesión legislativa.

“Oh, diablos no”, dijo Roy.

Roy es un crítico vocal de las peculiaridades de procedimiento que permiten a los legisladores aprobar legislación fuera del orden habitual e insistió en que cualquier proyecto de ley importante sobre inmigración o seguridad fronteriza tendría que pasar por audiencias de comité, debate y votación en el pleno. Dados los largos plazos que a menudo implica, eso con toda probabilidad significa que no hay acuerdo de DACA antes del final de la sesión.

Y a diferencia de los demócratas, los republicanos están dejando en claro que la inmigración y la seguridad fronteriza estarán en lo más alto de la agenda cuando asuman el poder. La seguridad fronteriza, junto con los precios de la gasolina, ha sido uno de los puntos de ataque favoritos de los republicanos contra los demócratas y la administración desde que Biden asumió el cargo por primera vez. Los republicanos acusaron a la administración de estar dormida al volante ya que un número récord de inmigrantes son detenidos en la frontera y han exigido que Biden visite la frontera por sí mismo.

Los republicanos prometen iniciar investigaciones sobre el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, con la perspectiva de un juicio político por encima de la cabeza. El representante Dan Crenshaw , republicano por Houston, es uno de los principales candidatos para encabezar el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara y tendría un papel importante en cualquier investigación de Mayorkas. Crenshaw dijo que tiene una larga lista de empleados de transición que le gustaría investigar, pero no llegó a pedir un juicio político sin antes realizar audiencias.

Mayorkas viajó recientemente a América Latina para negociar con sus homólogos sobre cómo abordar la migración y el crimen transfronterizo y visitará la frontera en El Paso el martes. Mayorkas no ha dado indicios de renunciar a su cargo.

Pero a pesar del interés anterior de los republicanos del Senado en la legislación de DACA, no aparece en los primeros lugares de la lista de inmigración del partido para el próximo año. Durante una audiencia del Poder Judicial del Senado el mes pasado, Cornyn le dijo a Durbin que “la frontera está en llamas y el pueblo estadounidense está furioso y totalmente justificado para estar furioso por esta crisis fronteriza autoinfligida debido a la inacción de la administración Biden. Simplemente no veo un camino a seguir en este momento” sobre DACA.

La representante Mayra Flores , cuyo corto tiempo en el cargo termina a principios de enero, dijo que los demócratas desperdiciaron su oportunidad de aprobar una legislación significativa de DACA en los dos años que tuvieron el control de ambas cámaras y la presidencia.

“Ustedes siguen usando este tema con los hispanos solo para obtener nuestro apoyo, solo para obtener nuestro voto. No has hecho nada”, dijo Flores. “Tuviste la oportunidad de hacer algo sobre DACA y no hiciste nada”.

Los demócratas, sin embargo, rechazaron la propuesta republicana como políticas cansadas que han demostrado no funcionar. Escobar, quien también ha pedido más fondos para la infraestructura de procesamiento fronterizo, dijo que el plan republicano causaría hacinamiento en los centros de detención y “crearía condiciones inhumanas para los niños” al perseguir el acuerdo de resolución de Flores, que limita la detención de menores migrantes. Y Escobar no expresó muchas esperanzas de una propuesta republicana seria para DACA en la Cámara el próximo año, subrayando la necesidad de aprobar la legislación antes del 3 de enero.

Aún así, Cuéllar no perdió la esperanza de un acuerdo entre los negociadores del Senado, ya sea el acuerdo Sinema-Tillis u otro. Incluso si solo quedan unas pocas semanas en el calendario legislativo, Cuéllar dijo que las protecciones para los beneficiarios de DACA eran lo suficientemente sensatas y urgentes como para tener posibilidades de éxito.

“He visto al Congreso moverse bastante rápido”, dijo Cuéllar. “Si hay un acuerdo, se puede hacer en un día”.

