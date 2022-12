Un número creciente de condados rurales de Texas están declarando “desastres” a la inmigración local

SULFUR SPRINGS, Texas (TEXAS TRIBUNE) - Más de 500 millas separan el condado de Hopkins de la frontera entre Texas y México.

La distancia no impidió que los comisionados del condado declararan un “estado local de desastre” provocado por una “invasión” de inmigrantes.

El juez del condado de Hopkins, Robert Newsom, firmó la resolución a mediados de noviembre en una reunión de comisionados del condado en Sulphur Springs, 90 millas al noreste de Dallas. El condado de Hopkins es el último en hablar sobre la situación en la frontera.

“La salud, la seguridad y el bienestar de los residentes del condado de Hopkins están bajo una amenaza inminente de desastre debido a los niveles sin precedentes de inmigración ilegal, tráfico de personas y contrabando de drogas que cruzan la frontera de los Estados Unidos desde México”, afirma la declaración.

Ni Newsom ni ninguno de los comisionados del condado Hopkins respondieron a las solicitudes de comentarios.

El condado de Kinney, un condado fronterizo ubicado entre las ciudades de Del Rio y Eagle Pass, fue el primero en declarar un estado de desastre, en abril de 2021, debido a los “miles de inmigrantes ilegales que invaden” Texas. El gobernador Greg Abbott emitió su propia declaración de desastre más amplia el próximo mes, lo que le dio la autoridad para usar poderes de emergencia generalmente reservados para desastres naturales como huracanes o inundaciones. Esa declaración ayudó a Abbott a canalizar miles de millones de dólares en su iniciativa fronteriza, Operation Lone Star.

Desde entonces, al menos 33 condados, incluidos muchos condados rurales pequeños, han adoptado resoluciones sobre los cruces fronterizos, según The Center Square, una organización de noticias sin fines de lucro que produce “contenido centrado en el libre mercado”.

Los condados de Texas han adoptado cada vez más resoluciones en gran parte simbólicas, declarándose, por ejemplo, “santuarios” para los no nacidos o para la Segunda Enmienda. Las resoluciones de desastre se destacan, sin embargo, porque si se redactan correctamente, podrían abrir el condado a nuevos fondos del estado.

Una declaración de desastre local permite que un condado solicite fondos a través del programa de subvenciones Operation Lone Star, que proporciona dinero para apoyar la aplicación de la ley en esos condados. Abbott anunció el programa de $100 millones en septiembre de 2021 y asignó otros $30 millones este julio.

La mayoría de los condados no han ido tan lejos como el condado de Hopkins al declarar un desastre local. En cambio, han expresado su apoyo a la Operación Lone Star y a una solución fronteriza federal.

“Fue un esfuerzo para ayudar a nuestro congresista a llevar el reconocimiento del problema a Washington y decir: ‘Necesitamos intensificar’”, dijo Jay Knight, juez del condado de Liberty, que aprobó una resolución en agosto. “Es muy costoso. Es un desastre.”

Aunque la declaración del condado de Liberty no llegó a declarar un desastre local, Knight dijo que su condado, que se encuentra entre las ciudades de Houston y Beaumont, ha sentido los impactos de la crisis fronteriza.

Desde que se lanzó la Operación Lone Star, Knight dijo que su condado de 98,000 habitantes ha perdido a seis de sus 12 oficiales del Departamento de Seguridad Pública porque están desplegados en la frontera para ayudar a la Patrulla Fronteriza. Dijo que la pérdida de personal ejerce más presión sobre la policía del condado.

“El hecho de que no estemos en la frontera no significa que no nos afecte”, dijo Knight.

Otros funcionarios del condado del este de Texas que decidieron no firmar resoluciones dijeron que no creen que la situación fronteriza los haya afectado significativamente, incluso si apoyan los esfuerzos de seguridad de Abbott.

“La situación fronteriza debe resolverse, pero no me importa la terminología de invasión”, dijo el juez del condado de Angelina, Keith Wright.

El condado de Angelina puede considerar una resolución el próximo año, pero eso se centraría en los impactos en los residentes del este de Texas, dijo Wright. Agregó que en lugar de gastar dinero en seguridad fronteriza, el estado debería destinar ese dinero a iniciativas de salud mental y al sistema de justicia penal.

Funcionarios del condado como Knight dijeron que no esperan ver implicaciones prácticas de inmediato de sus declaraciones de desastre, que son más gestos simbólicos de apoyo a la iniciativa fronteriza de Abbott. En cambio, esperan indicarle al Congreso que debe considerar la política de inmigración el próximo año y ayudar al estado a cubrir los costos de la Operación Lone Star.

Aún así, algunos defensores de la inmigración han advertido que usar palabras como “invasión” para describir la situación fronteriza alimenta el sentimiento antiinmigrante.

“Esta idea de una invasión es una idea distorsionada que se usa políticamente”, dijo Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos.

Abbott invocó recientemente un lenguaje similar en las redes sociales y en memorandos para justificar la iniciativa fronteriza, que hasta ahora le ha costado al estado alrededor de $4 mil millones.