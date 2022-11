Un cliente furioso dispara hacia un restaurant de comida rapida por no tener un artículo que él quería

ASHTABULA, Ohio (TELEMUNDO GRAY NEWS) - Un trabajador de comida rápida en Ohio dice que un hombre comenzó a disparar después de que aparentemente se enojó por la falta de un platillo del menú.

WOIO informa que el cliente, luego identificado como Hamid Majed Al-Ramadan, de 23 años, disparó su arma varias veces en un restaurante Subway después de estar enojado porque un Taco Bell cercano no tenía chalupas de pollo.

“Estaba enojado por unas chalupas de pollo en Taco Bell. Los quitaron del menú”, dijo Taylor Cunningham, empleado de Subway.

La empleada de 18 años dijo que se dio cuenta de que algo andaba mal con el hombre desde el momento en que entró a la tienda el 16 de Octubre.

“Él [Al-Ramadan] simplemente estaba diciendo que odiaba a Ohio. Odiaba vivir aquí. Dijo que nos odiaba y que ni siquiera deberíamos tener nuestros trabajos porque no hacemos nada”, dijo Cunningham. “Estaba enojado sin razón”.

Según Cunningham, Al-Ramadan disparó un tiro fuera de la tienda y otro dentro de la tienda, rompiendo el vidrio delantero.

Una bala alcanzó en la pierna a su amiga de 17 años, que en ese momento la visitaba en el trabajo.

“Nunca había estado tan asustado en mi vida”, dijo Cunningham. “Pensé que me iban a pegar un tiro, pero no me pegó; golpeó a mi amiga”.

Cunningham dijo que fue al Taco Bell cercano y los empleados le dijeron que también tuvieron un encuentro con el mismo cliente.

“Fui a la tienda [Taco Bell] después del trabajo. Dijeron: ‘Sí, él [Al-Ramadan] estaba amenazando con dispararnos’”, dijo Cunningham.

Semanas después de ese incidente, Al-Ramadan salió de la cárcel bajo fianza.

Según los registros judiciales, el joven de 23 años fue liberado el Lunes. Debe usar un monitor de tobillo y no se le permite tener ningún contacto con las ubicaciones de Taco Bell o Subway involucradas en el incidente.

Sin embargo, Cunningham dijo que tiene miedo ahora que él está en las calles.

“¿Qué pasa si viene buscando a las personas que originalmente lo pusieron debajo del autobús? Entramos para ser interrogados”, dijo Cunningham. “¿Qué pasa si nos ve en la calle? Solo Dios sabe lo que hará”.

Según los registros judiciales, a Al-Ramadan no se le permite tener armas en su casa y debe someterse a una evaluación mental y un control de drogas como parte de su liberación.

