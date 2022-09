Un negocio de Midland utiliza la ketamina para ayudar a los enfermos mentales

MIDLAND, Texas (KTLE) - Millones de estadounidenses sufren de depresión y muchos de ellos no responden a los tratamientos tradicionales como los antidepresivos.

Lo que antes se conocía como un tranquilizante para animales e incluso como una droga para fiestas se está utilizando ahora como un tratamiento eficaz para algunos tejanos del oeste.

La ketamina fue aprobada por la FDA en los años 70 para ser utilizada como sedante en los quirófanos para el dolor quirúrgico.

Recientemente se ha utilizado para la depresión resistente al tratamiento, el TEPT y la ansiedad.

Los tratamientos con ketamina se realizan en forma de infusión y pueden llegar a reparar el cerebro.

“Nuestros medicamentos tradicionales contra la depresión controlan los síntomas, mientras que la ketamina puede ser realmente neuro-reparadora para reparar el funcionamiento de las neuronas” Tammy Vaught, clínica principal y propietaria de la Clínica de Ketamina del Oeste de Texas.

La infusión para la salud mental se realiza en una serie de tratamientos, no una sola vez.

Es un proceso de 9 semanas. Cada infusión se basa en la anterior.

“Y así, cada una de esas nuevas infusiones tipo de cerraduras en los resultados un poco más, un poco más con cada uno y es por eso que se hace en una serie”, dijo Vaught.

Es posible que después de la serie inicial los pacientes no tengan que volver nunca, pero a veces los pacientes con enfermedades graves vuelven cada dos meses para una infusión de refuerzo”.

Para algunos pacientes, Covid empeoró sus síntomas de depresión y ansiedad y les dificultó la motivación y la búsqueda de un propósito.

Algunos de los pacientes de la clínica, como Jessica Nosek, han probado diferentes medicamentos para la enfermedad mental.

Nosek conocía a alguien que realizaba las infusiones y le dijo que debía probarlo y ver si le ayudaba con sus síntomas.

“Después de 4 infusiones me levanté una mañana y todo eso había desaparecido. La desesperación había desaparecido. Me levanté de la cama, me lavé los dientes, me duché y me vestí” Jessica Nosek, Coordinadora de Atención al Paciente de la Clínica de Ketamina del Oeste de Texas y antigua paciente.

Para algunas personas esto puede no parecer gran cosa, pero para alguien que está sufriendo.

Hacer estas simples rutinas diarias es un buen primer paso.

“Mientras estás bajo una infusión realmente tienes esta oportunidad de concentrarte y entrar en tu mente y procesar esas cosas que te han estado pesando tanto”, dijo Nosek

Este tratamiento no está cubierto por la mayoría de los seguros, por lo que los precios pueden oscilar entre 350 dólares y 1.200 dólares por cita de infusión.

La Clínica de la Ketamina recibe pacientes desde los 13 años hasta los 85.

