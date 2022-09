Los estudiantes de secundaria de Trinity School Midland reciben atención académica nacional

MIDLAND, Texas (KTLE) - La Escuela Trinity de Midland tiene estudiantes galardonados con el premio de reconocimiento nacional del College Board, estudiantes elogiados en el Programa Nacional de Becas al Mérito 2023 y semifinalistas de la Beca Nacional al Mérito 2023.

Estos estudiantes han puesto un tremendo trabajo y estudio para recibir tan altos premios académicos.

La semifinalista al Mérito Nacional y estudiante del último año de la escuela Trinity, Sophie Sharum, dijo que sin un fuerte sistema de apoyo de Trinity esto no sería posible.

“Realmente la única forma en que fue posible fue a través del increíble apoyo que recibimos aquí en Trinidad, así que sé que Raj y yo estamos realmente agradecidos por eso”, dijo Sharum.

La Beca Nacional al Mérito es para los estudiantes que se encuentran entre los 50,000 mejores estudiantes. Entran en la competición de 2023 haciendo la prueba de calificación de la Beca Nacional al Mérito 2021 Preliminar SAT.

La escuela Trinity tiene a Lorraine Olowookere y Justin Blaylock, ambos estudiantes de último año, reconocidos como Commended National Merits y ambos explican lo que significa el reconocimiento.

“Es un alivio extremo porque me hace destacar aún más, porque es algo que cuando estoy aplicando me ayuda a mostrar a las universidades lo que soy capaz de hacer y lo que he logrado como senior”, dijo Blaylock.

Olowookere dijo que su trabajo aún no ha terminado, ya que todavía quiere lograr más.

“Esto es sólo la aclamación del esfuerzo que he hecho ahora”, dijo Olowookere. “Así que esto puede parecer un gran premio, pero aún queda más por hacer, no puedo acomodarme demasiado ahora”.

Raj Sukumar y Sophie son dos de los 16,000 semifinalistas y son los dos únicos semifinalistas de la cuenca del Pérmico, y están deseando llegar a la final.

“No estoy demasiado nervioso porque ya he obtenido grandes resultados, quiero decir que ser un semifinalista del Mérito Nacional es siempre genial, así que en este momento cualquier cosa que venga en el futuro sólo va a ser un bono extra”, dijo Sukumar.

Sharum dijo que tiene algunas mariposas.

“Es más emocionante que nervioso, pero hay un poco de nervios, ya que hay mucha competencia”, dijo Sharum. “Pero sólo vamos a hacer lo que siempre hemos hecho, estudiar como siempre estudiamos sólo seguir haciendo lo nuestro y ver dónde va desde aquí”.

Los estudiantes del College Board Recognition; Alec Venegas, Ezekiel Bajomo, y Kristin Gibbons, todos esperan comenzar su viaje al Mérito Nacional, pues ya han comenzado a estudiar.

“Todos nos esforzamos, nos sacrificamos y estamos muy decididos”, dijo Bajomo.

Todos los estudiantes dijeron que están agradecidos por haber sido reconocidos, ya que esto les dará un impulso en sus solicitudes universitarias.

Esperan con ansias saber a dónde los llevarán sus estudios después de la escuela secundaria.

