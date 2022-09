¿Y cómo para qué? Arrestados tres hombres por cortar y robarse los semáforos

CONDADO DE HERNANDO, Florida (Gray News) – Tres hombres en Florida han sido acusados de intentar robarse semáforos usando una sierra para cortarlos, informaron las autoridades.

De acuerdo con información de la Oficina del Alguacil del Condado de Hernando, un detective iba conduciendo hacia su caso hacia la 1:00 de la madrugada de este martes cuando notó una furgoneta con las luces apagadas en una intersección que le pareció sospechosa.

El agente luego notó que había chispas donde estaba un semáforo por lo que llegaron más oficiales a la escena, donde encontraron a los tres hombres usando una sierra para cortar los semáforos de los postes.

Al momento en que la policía había llegado ya los sospechosos habían cortado con éxito tres semáforos y ya los habían puesto dentro de la van.

La Oficina del Alguacil dijo que los tres hombres admitieron haberse robado estas señales de tránsito. Las autoridades dijeron que que cada semáforo tiene un valor de 5,000 dólares.

Los sospechosos fueron identificados como Aaron Ward, de 29 años; James Donnelly, de 28; y Oleksiy Naumenko, de 27. Los tres fueron acusados de robo.

Los sospechosos fueron recluidos en el Centro de Detención del Condado de Hernando con una fianza de 2,000 dólares cada uno.

El condado de Hernando se encuentra en la costa del golfo en Florida, a unas 50 millas al norte de Tampa.

