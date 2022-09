La Escuela Primaria Jordan se une a la Brigada de la Mantequilla de Cacahuate

ODESSA, Texas (KTLE) - Es el mes de la Concientización sobre el Hambre, y CBS7 ha traído varios pequeños negocios para ayudar a terminar la lucha contra el hambre recolectando mantequilla de maní para el Banco de Alimentos del Oeste de Texas. Sin embargo, debido a un comercial, una escuela primaria de Odessa se está uniendo a las filas.

Hay más de 10 lugares en todo el Oeste de Texas que están recogiendo mantequilla de cacahuete para donarla al Banco de Alimentos del Oeste de Texas, incluyendo la Escuela Primaria Barbara Jordan.

La escuela decidió unirse después de que un maestro de la escuela vio el comercial de CBS7′S. La maestra de primaria sabía que esta sería una gran oportunidad no sólo para ayudar a los tejanos del oeste, sino también para mostrar a los estudiantes por qué esta lucha es tan importante.

“Es muy importante. Sin ese alcance y ese clamor de nuestros niños, nunca lo sabremos. Así que el hecho de proporcionar esas oportunidades para que los niños hablen de cómo es el hambre y darles la vía para hablar de eso nos proporciona oportunidades para ayudar a los niños a tener comida diariamente” dijo William Iker, Director de Jordan.

La escuela primaria Jordan está en el corazón del norte de Odessa. Iker dice que su ubicación central hace que la escuela sea un lugar perfecto para que la gente deje mantequilla de maní.

“Así que lo que queríamos hacer era aprovechar la oportunidad de formar parte de esta iniciativa. De vez en cuando, sólo tienes que poner ese pie adelante y ser parte de algo más grande y así vimos una oportunidad de hacerlo en nuestra escuela y sabemos que nuestros niños y nuestros padres también están buscando esas mismas oportunidades y así, de nuevo, ser una vía para nuestros padres a participar en eso es lo que estamos buscando “, dijo Iker.

Todos los lugares están abiertos hasta el 23 que incluyen, World Auto (Pecos), Any Seasons Travel (Odessa), The Human Bean (West Odessa), Payne’s Gym (Odessa), Pediacare Children’s Clinic (Odessa y Midland), I’d Rather Bake (Midland), Miss Cayce’s Wonderland (Midland), Classic Honda (Midland), Jordan Elementary (Odessa).

Asegúrese de sintonizar CBS7 el 23 de septiembre para ver el progreso de la mantequilla de maní durante todo el día.

