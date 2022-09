Una familia se recupera después de que un coche atraviese su casa.

MIDLAND, Texas (KTLE) - El Domingo 21 de Agosto un hombre de Midland fue arrestado por conducir en estado de ebriedad y asalto con un vehículo después de que condujo su camioneta a través de una casa. De acuerdo con el Departamento de Policía de Midland.

Alrededor de las 5:45 de la mañana del 21 es cuando un coche terminó dentro de un dormitorio.

Hablamos con los propietarios de la vivienda para saber cómo ha sido esta experiencia y cómo lo están llevando después de esta devastadora experiencia.

Linda Rose ha vivido allí durante los últimos 25 años y describió el accidente como si un tornado hubiera golpeado su casa debido a los cristales, ladrillos y placas de yeso que había por todas partes, Rose se dio cuenta más tarde de que un conductor borracho había atravesado su casa.

“Llevo 25 años viviendo aquí y nunca me había preocupado por esto, y una noche en la que alguien bebía y conducía me hizo sentir un miedo mortal a estar en mi casa por la noche. Tengo miedo de que me vuelva a pasar” Linda Rose, propietaria de una vivienda

Lamentablemente, no es la primera vez que ocurre algo así en esta calle.

Rose dice que esta calle es una calle muy popular para la gente que acelera a altas horas de la noche y una calle muy popular para los conductores ebrios.

“Van a toda velocidad y sé que ha habido veces que la gente ha estado intoxicada. Estoy seguro de que no les han pillado. Pero no bebas y conduzcas, simplemente no lo hagas. No te preocupes, puedes matar a alguien y no vale la pena tu vida o la de otra persona”, dijo Rose.

Según la policía en la escena, el conductor Adam Dutchover trató de ayudar al pasajero en el coche después del accidente, el pasajero se lesionó ambas piernas y fue transportado a Midland Memorial.

Un vecino se sorprendió por los grandes daños.

“Así que miré y fui a la puerta principal y miré hacia afuera y vi que toda la pared frontal estaba toda golpeada y tirada. Me dije que habían golpeado su casa y me vestí un poco y me acerqué y me quedé sorprendido”, dijo el vecino Dave Bradley.

Los abogados de los propietarios dicen que en un accidente como este en el estado de Texas el seguro del conductor debe cubrir un mínimo de 25.000 dólares en daños a la propiedad.

Si quieres donar puedes encontrar el enlace aquí.

