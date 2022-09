La Permian Basin recibirá 3 mil millones de dólares para reparaciones de carreteras

PERMIAN BASIN, Texas (KLTE) - Esta semana el gobernador Greg Abbott anunció que el TXDOT va a recibir 85 mil millones de dólares en los próximos 10 años en todo el estado de Texas.

3 mil millones de ese dinero vendrán directamente a la Permian Basin.

El plan de construcción de 3,000 millones de dólares está destinado a impulsar la infraestructura de la cuenca del Pérmico.

“Saber que tenemos casi 3 mil millones de dólares de dinero para la construcción en los próximos 10 años nos ayuda a planificar, nos ayuda a ser eficaces con el dinero de los contribuyentes, nos ayuda a poner proyectos de seguridad en el terreno con mejoras físicas, y nos ayuda a mejorar la capacidad” Gene Powell, PIO Distrito de Odessa.

El Programa de Transporte Unificado 2023 anunció un nivel sin precedentes de fondos de transporte proyectados dedicados a mejorar la seguridad del transporte, abordar la congestión y la conectividad rural, y preservar las carreteras para los conductores de Texas.

El objetivo con el dinero otorgado a la Permian Basin es asegurarse de que nuestras carreteras sean seguras para los tejanos del oeste y las empresas durante décadas.

“Es una bendición poder contar con este dinero. Para gastar aquí en el distrito de 12 condados de Odessa, vamos a hacer todo lo posible para asegurarse de que los proyectos son los proyectos adecuados y que proporcionan la seguridad y ahorrar tanto dinero de los contribuyentes”, dijo Powell.

La financiación de proyectos en el área local incluye 550 millones de dólares en la Interestatal 20 en los condados de Ector y Midland; 90 millones de dólares en el bucle 338 en el condado de Ector; 72 millones de dólares en el bucle 250, la carretera 158, la SH 349, la BI-20 y otras carreteras en el condado de Midland; 49 millones de dólares en la FM 1053 y la U.S. 285 en el condado de Pecos; y 76 millones de dólares en la U.S. 67 en el condado de Upton. En el condado de Reeves, se han identificado 10 millones de dólares para una ruta de alivio del este, con más financiación que se identificará más adelante. No todos los proyectos se enumeran aquí, por lo que la lista adjunta de proyectos de la UTP no sumará 3,000 millones de dólares.

No todos estos proyectos se iniciarán de inmediato y algunos podrían comenzar en 2030.

Derechos de Autor KTLE 2022. Todos los Derechos Reservados.