Andrews ISD contrata consejeros de caninos

ANDREWS, Texas (KTLE) - Andrews ISD ha contratado a algunos nuevos miembros de la facultad, pero no se parecen a sus maestros de la escuela ordinaria.

Después del devastador accidente de autobús en noviembre pasado que involucró a Andrews ISD, el distrito escolar decidió traer perros a la escuela como una forma de ayudar con el proceso de duelo

“La cosa de tener los perros dentro del campus es que sólo trae todo otro elemento de suavidad si se quiere que los estudiantes tienen una manera de comunicarse”, dijo Suzanne Mata

Superintendente Asistente de Servicios Estudiantiles con Andrews ISD.

Mata dice que la investigación mostró que los perros son beneficiosos en la reducción de la ansiedad y la presión arterial.

“A veces, cuando se llega a la oficina del consejero que no saben qué decir, no saben cómo comienza la conversación y que a menudo dicen que esta es la primera vez que he estado aquí no sé qué hacer. Y entonces les decimos que hablen y que Pauly, al tenerla cerca, les hace sentir más cómodos y más relajados”, dijo Jody Keesee, consejera de la escuela secundaria Andrews”.

Keesee también mencionó que Pauly ha ayudado a más de una docena de estudiantes que acuden a su oficina.

La escuela secundaria no es el único campus con un nuevo consejero.

El consejero de la escuela intermedia dice que los estudiantes de la escuela intermedia ya se han adaptado a tener a sus pequeños amigos peludos alrededor.

“Sinceramente, ha sido estupendo ver cómo los niños han interactuado con él. Se ha reunido con varios niños en los pasillos y me han preguntado por qué está aquí y les he dicho que está aquí para hacerles sentir mejor y felices. Y yo les digo si los hace sentir felices y ellos están súper emocionados y dicen que sí, que ya nos sentimos mejor”, dijo Tiffany Tijerina, consejera de la escuela intermedia.

Andrews ISD también está muy agradecido por la ayuda de Lubbock ISD y por mostrarles las cuerdas de lo beneficioso que un perro de servicio puede ser para todos en la escuela.

El distrito planea traer 3 perros más para el próximo año escolar para que cada escuela tenga un perro dentro de su edificio.

Los nuevos miembros en el distrito son Pauly que trabaja en la escuela secundaria junto con el Sr. Keesee, Connor que está en la escuela media y trabaja con la Sra. Tijerina, y Gus que trabaja alrededor del distrito en cualquier necesidad de una crisis.

Derechos de Autor KTLE 2022. Todos los Derechos Reservados.