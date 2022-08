Una madre habla por primera vez tras la pérdida de su hija que murió en el incendio de una casa móvil

Midland, Texas (KTLE) - Por primera vez, la madre de Azaria Williams, la niña de 11 años que murió en el incendio de una casa móvil a principios de este mes, compartió con CBS7 y Telemundo 20 cómo está después de perder a su hija.

“Mientras todavía estoy lidiando con un corazón pesado y una mente nublada en la navegación a través de la pesadilla de perder a mi hija, me gustaría aprovechar la oportunidad para simplemente decir “gracias” a todos los que han estado allí en tantas formas de apoyo y amor. Aunque ni siquiera he conocido a muchos de vosotros, puedo decir realmente que todos me habéis ayudado a seguir adelante en lo que ha sido el momento más difícil de mi vida. Específicamente, a las agencias de la ley y a los bomberos locales que fueron algunos de los primeros en llegar a la escena, sus esfuerzos, profesionalismo y pura determinación para tratar de salvar a mi hija siempre serán recordados y apreciados. Sheriff Griffis, usted ha ido más allá, y simplemente me haré eco de lo que dijo en el servicio de Azaria en el sentido de que usted es y siempre será una familia para nosotros. Usted ha mostrado desinteresadamente el verdadero significado de lo que es el liderazgo y la decencia. Estamos eternamente agradecidos a ....Calvary Assembly of God, American Heritage Cemetery, y Parks Retirement Home, todos ustedes hicieron posible que mi bebé descansara de una manera hermosa y digna. Aunque el dolor y el entumecimiento de la pérdida de un niño precioso es demoledor, todos ustedes estuvieron a nuestro lado para recoger esas piezas salvables y armar una despedida final memorable para nuestra niña. Gracias a todos.

Durante un período de tiempo que ha parecido tan surrealista y pesado, me han mostrado de primera mano cómo una comunidad fuerte y solidaria puede unirse para mostrar bondad y amor a completos extraños. Es abrumador, pero de una manera tan buena y pura. Me ha demostrado que el corazón del oeste de Texas late como uno solo y que la familia va más allá de la sangre. Os quiero y os doy las gracias a todos”, dijo Misty Perkins-Williams.

El incendio tuvo lugar la mañana del 13 de agosto en el oeste de Odessa. El sheriff del condado de Ector, Mike Griffis, dijo que los investigadores creen que el fuego comenzó en el dormitorio noreste de la casa móvil.

Según el sheriff Griffis Williams, la casa que se quemó era la vivienda principal de las familias y no estaba asegurada y perdieron todo lo que poseían.

Desde la tragedia, la comunidad se ha unido para mostrar su apoyo asistiendo a la suelta de globos de Azaria el 16 de agosto para honrar su vida y donando al fondo establecido por la oficina del sheriff del condado de Ector que ayudó con los costes del funeral de Azarias.

