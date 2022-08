Ex jugadores y profesores del Permian reflexionan sobre el legado del entrenador Gary Gaines

ODESSA, Texas (KTLE) - El entrenador Gary Gaines será siempre recordado por poner a Odessa, Texas en el mapa y en la pantalla grande.

Gaines fue el entrenador principal de Permian desde 1986 hasta 1989. Mojo llegó a ganar el título estatal en 1989 después de una temporada perfecta en la que se fue 16 y 0.

Hoy en día, antiguos jugadores, colegas y actuales panteras reflexionan sobre el hombre que fue el entrenador Gaines y las lecciones que transmitió.

Cuando la mayoría de los estadounidenses piensan en Odessa, Texas, piensan en Friday Night Lights y en el entrenador Gary Gaines.

Pero para los que conocieron a Gary Gaines, estaba muy lejos del personaje interpretado por Billy Bob Thornton.

“Hombre, era más grande que la vida. Hablas del entrenador Gaines; era estoico. No era alguien con quien no pudieras acercarte y hablar, no me sentía así sólo porque fuera el jefe”, dijo el ex jugador Kevin Mannix.

“Aportaba sabiduría, su carácter de hombre cristiano y no maldecía apenas. No creo que lo hiciera delante de nosotros en absoluto. Era alguien a quien admirábamos, alguien a quien queríamos inspirar y por quien queríamos ganar”, dijo el ex jugador Steve Womack.

“Predicaba la familia, predicaba la unión, y sabía que iba a ser un éxito para los equipos venideros. Sólo tenía que reunirlo todo y ponerlo en marcha”, dijo el ex jugador Felipe Dávila.

Vance Washington, actual ayudante del entrenador jefe y coordinador defensivo de los Panthers, no sólo jugó a las órdenes de Gaines, sino que también lo entrenó.

“Lo que recuerdo es que, como jugador, tenía mucho fuego y te perseguía. Después, volver a trabajar con él fue muy diferente y todo el mundo habla del carácter y del hombre que era y de que era un gran tipo. Siempre estaré agradecido de que me haya dado la oportunidad de volver aquí y entrenar y ser parte de Permian de nuevo”, dijo Vance Washington, Entrenador Asistente de Fútbol de Permian High, y Coordinador Defensivo.

La Sra. Faught ha estado en la escuela desde 1972. Ella recuerda a Gaines como un hombre de familia por encima de todo.

“Era un padre maravilloso; era un líder. Sharron, su esposa. La adoraba, pero nunca podía saber de qué color iba a ser su pelo en el próximo partido del fuerte. Era una gran persona”, dijo Faught.

Ha sido una semana difícil para la comunidad de Permian, perdiendo tanto al entrenador Gaines como a Mr. Mojo Buddy Hale.

El entrenador Ellison dijo que honrarán a ambos esta próxima temporada.

La temporada 2022 comienza este viernes.

Videos utilizados en la historia proporcionada por mistermojo66

