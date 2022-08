Fuertes lluvias inundan carreteras en Dallas

(Gray News) - La lluvia de un verano cayó en Dallas en menos de 24 horas.

El Servicio Meteorológico Nacional dice que la ciudad ha recibido más de siete pulgadas de lluvia desde el domingo por la tarde.

Las fuertes lluvias en el área de Dallas-Fort Worth están inundando las calles y sumergiendo los vehículos, ya que las autoridades advierten a los automovilistas que se mantengan alejados de las carreteras.

El diluvio provocó inundaciones repentinas y algunas personas tuvieron que ser rescatadas durante la noche.

Los funcionarios de emergencia dicen que están respondiendo a docenas de lugares con agua alta en las carreteras, informó Associated Press.

Daniel Huckaby, un meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, dice que el área es “prácticamente la zona cero para las lluvias más intensas durante la noche”.

Huckaby señala que con tanto concreto en las áreas urbanas, “los sistemas de drenaje no pueden manejar tanto”.

El área promedia entre siete y ocho pulgadas de lluvia durante los meses de verano de junio, julio y agosto, combinados.

Se produce en medio de una “sequía repentina” que se desarrolló durante lo que había sido una primera mitad de 2022 extremadamente seca para el estado.

El resumen del monitor de sequía dijo que la gran tormenta esencialmente está borrando los déficits de lluvia en Dallas, aunque quedan grandes déficits en otras áreas del estado.

