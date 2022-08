El 20 torneo anual de tiro al plato para el United Way de Midland

MIDLAND, Texas (KTLE) - El United Way de Midland tuvo su evento anual de tiro al plato el Viernes y se fue con una explosión.

Esa fue la palabra común de hoy como United Way de Midland celebró su 20 ª recaudación de fondos anual de tiro al plato y para este año su objetivo era superar lo que hicieron el año pasado.

La misión de United Way of Midland era recaudar 200.000 dólares, y hoy en Jake’s Clays, en Midland, las 500 personas que se presentaron compitieron en un torneo de tiro al plato, seguido de un almuerzo y una rifa, y todo lo recaudado hoy se destinó a la misión de United Way of Midland de ayudar a la comunidad.

“Así pues, hoy comienza nuestra campaña anual, todo el dinero recaudado vuelve a la comunidad y lo concedemos a las organizaciones sin ánimo de lucro la próxima primavera. Nuestro objetivo es más de 200.000, así que esperamos alcanzarlo, ya que tenemos más de 500 tiradores inscritos en la sesión de hoy”, dijo Megan Davis, Directora de Marketing/Eventos Especiales de United Way of Midland.

ExxonMobil ha sido el patrocinador principal del evento anual de United Way durante varios años y nos pusimos al día con uno de sus trabajadores para ver por qué siguen viniendo cada año.

“Desde el punto de vista de Exxon Mobile, nos damos cuenta de que cuanto más nos involucramos en la comunidad, no sólo es mejor para la comunidad, sino también para nuestros empleados que viven en ella”, dijo Derrick Meadows, superintendente de producción de XTO Energy.

También nos reunimos con un participante para ver por qué decidió salir y unirse a toda la diversión que se ofreció hoy.

“Es estupendo estar aquí con amigos y con mi equipo de trabajo disfrutando del tiro al plato y contribuyendo a una buena causa”, dijo John Howlett, que participó en el torneo de tiro al plato.

Davis nos contó que hoy alcanzaron y superaron el objetivo de 200,000 dólares y recaudaron 201,000 dólares.

Los patrocinadores y los donantes están deseando que llegue el evento del año que viene.