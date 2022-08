Un ex boxeador profesional vuelve a su casa en Midland

MIDLAND, Texas (KTLE) - Un Midlander está haciendo su camino de regreso a casa y colgar los guantes después de una carrera en el boxeo.

Algunos lo conocen como el guerrero del oeste de Texas, pero su familia y amigos lo conocen como Michael Dutchover.

Y ha vuelto a Midland para entrenar en su antiguo gimnasio de boxeo amateur y en un equipo de fútbol americano de 9 unidades en su ciudad natal.

Después de una impresionante carrera en el boxeo y un récord de 16 victorias y 3 derrotas con 10 K’Os. Michael Dutchover ha decidido colgar los guantes y perseguir otro amor que es ayudar a los niños después de pasar 16 años en el anillo de la lucha.

Subimos al ring con Dutchover para saber qué pasó por su cabeza cuando decidió retirarse.

“Sentí que era el momento en mi vida para empezar a devolver todo el conocimiento que he aprendido a lo largo de los años y empezar a devolver a mi comunidad que está aquí, en Midland, Texas”, dijo Michael Dutchover.

Durante la carrera de Dutchover, mientras entrenaba en Los Ángeles, ayudó a formar a la gente y durante ese tiempo Dutchover decidió hacer lo que le hacía más feliz.

“Ya había empezado con esto durante mi carrera de boxeo profesional. Y como sabes es muy ocupado y sacrifica mucho tiempo pero se trata de lo que te hace feliz y esto es lo que me hace feliz ahora mismo” dijo, Dutchover

Durante nuestro tiempo en el ring con Dutchover, menciona que ha estado en casa por poco tiempo pero durante eso ha visto mucho de la gente de su ciudad natal.

“Ya he vuelto hace una semana y ya he visto que en cuanto vuelvo me veo a mí mismo y a algunos de estos chicos que están aquí ya trabajando duro, trabajando tan duro como yo cuando era un niño. Así que veo eso y me encanta esa sensación, así que sólo quiero empujar a los niños y ayudarles a alcanzar sus objetivos”, dijo Dutchover.

Dutchover dice que sigue la vida por 4 pilares. El primero es Dios, el segundo es la familia y no sólo la sangre, el tercero es leer siempre y ampliar la mente, y el cuarto es correr. Quiere enseñar a otros a vivir la vida según estas cuatro reglas.

Si estás interesado en cualquier cosa que Dutchover tenga que ofrecer, dice que te pongas en contacto con él en Facebook.