Élite Súper

MIDLAND, Texas (KTLE) - Los Juegos de CrossFit es una competencia atlética de cinco días que consiste en diferentes tipos de entrenamientos.

“Van a incluir escalada de cuerda, natación, ciclismo, carrera, levantamiento de pesas, gimnasia, cosas de agilidad”, dijo Arielle Loewen, una atleta de los Juegos de CrossFit.

Es un largo camino para entrenar para esta competición, y más aún para clasificarse. Los Juegos reúnen a algunos de los mejores atletas de todo el mundo para competir, con el objetivo de encontrar al “humano más en forma del mundo”.

“Competiré contra otras 39 mujeres, así que hay 40 en total. Algunas son de Alemania, otras de Europa, Australia y Canadá, son de todas partes y reúnen lo mejor de lo mejor”, dijo Loewen.

Entre lo mejor de lo mejor está la propia Arielle Loewen, de Midland. Ella no es ajena a los Juegos de CrossFit. Loewen debutó el año pasado y terminó en el puesto 14 de la clasificación general.

A medida que el reloj avanza hacia el inicio de los juegos de este año, el 3 de Agosto, Loewen dijo que está aún más preparada esta vez.

“Se acerca el día a día sabiendo que me he clasificado para esto y que me he ganado el dolor que voy a pasar por los juegos”, dijo Loewen.

Sin embargo, para Loewen hay un panorama más amplio más allá de los Juegos. De las 40 mujeres que compiten, sólo dos son madres.

“Intenté llegar a los Juegos antes de tener un hijo y siempre me quedé corta. Ahora, después de tener un hijo y una familia, soy capaz de clasificarme dos años seguidos. Eso me demuestra que todas las mentiras que me han dicho sobre el embarazo, los hijos y la familia no son ciertas. Soy capaz de desafiar esas probabilidades y seguir siendo madre y perseguir mis sueños y clasificarme”, dijo Loewen.

Loewen dijo que el apoyo de su familia y de la comunidad juega un papel muy importante en su motivación durante este proceso. A pesar de sus muchos logros deportivos, dijo que su valor no está ligado a esta competición.

“Sigo siendo una hija de Dios, sigo teniendo a mi marido que me quiere, mi hija sigue aquí. Me emociona porque estoy muy feliz de estar donde estoy y de tener a toda esta gente a mi alrededor que me quiere y me apoya”, dijo Loewen.

Los Juegos CrossFit 2022 comienzan el miércoles 3 de Agosto en Wisconsin.

Derechos de Autor KTLE 2022. Todos los Derechos Reservados.