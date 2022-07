Crimen en un barrio de Odessa

ODESSA, Texas (KTLE) - En los últimos meses un barrio en el área de Odessa ha estado tratando con notas que se dejan en sus coches y luego se rompió en.

Las personas que viven en el bloque 3600 de Springbrook Drive han visto a menudo versos de la Biblia dejados en los coches, pero que actúa como una marca para que la gente venga a robar en el coche más tarde ese día.

Estas notas dejadas en los coches están en cualquier lugar de decir Dios lo dijo, usted puede tomar eso al banco, cree que, a, Dios controla el peso, el tiempo, el tamaño de su carga.

“Así que recientemente hemos recibido múltiples informes de robo de automóviles y el intento de robo de automóviles en la zona en el bloque 3600 de Spring Brook. Van por ahí en vehículos pretendiendo dejar volantes cuando en realidad están revisando los vehículos para ver a cuál pueden regresar y posteriormente robar.” Oficial de Prevención del Delito para el Departamento de Policía de Odessa dijo Steve LeSueur

El OPD y la vigilancia vecinal local están haciendo todo lo posible para encontrar a los responsables de esto, pero pueden utilizar su ayuda.

“Si alguien tiene alguna foto de los sospechosos o de los vehículos de los sospechosos, especialmente de su matrícula, se les anima a enviárnosla”, dijo LeSueur

Algunos ciudadanos preocupados de la zona han publicado mensajes en la aplicación “next-door” informando a otros vecinos de la zona sobre los crímenes, como dijo uno de ellos.

“Creo que no lo están entendiendo. Este individuo está pretendiendo hacer un buen trabajo para mirar DENTRO de tu vehículo y posiblemente marcarlo para ver si usas el vehículo. Si todavía está encendido por la noche, es probable que no preste suficiente atención a ese vehículo, lo que lo convierte en un objetivo fácil. Sólo hay que tener en cuenta que algunos han salido al mundo a engañar”.

También se ha confirmado que algunos de los mensajes no son versos de la biblia, algunos son letras de canciones incluyendo la famosa canción del artista John Mayer “Waiting on the world to change”

La OPD sugiere que recuerde siempre asegurarse de que su coche está cerrado con llave y de que no hay nada de valor en su interior.

