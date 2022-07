Mujer de Texas obligada a cargar feto muerto durante dos semanas

TEXAS (Telemundo Texas) - A tres semanas de que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el derecho constitucional al aborto, continúa la incertidumbre sobre cómo afectará el fallo a otros temas relacionados con el embarazo, como los tratamientos de fertilidad, la anticoncepción e incluso el aborto espontáneo.

Una mujer en Texas dijo que después de enterarse de que había perdido a su bebé, su médico se negó a realizar el procedimiento médico necesario, lo que la obligó a cargar a su feto muerto en su vientre hasta que encontrara un médico que la ayudaría. El proceso se tardó dos semanas.

Marlena Stell y Ab DeSilva deseaban darle un hermanito o hermanita a su hija, Adelina. En cambio, lo que obtuvieron fue una pesadilla debido a una ley antiaborto de Texas.

“Me enoja tanto que me hayan tratado de esta manera debido a las leyes aprobadas por hombres que nunca han estado (encinta) y nunca lo estarán”, dijo Stell.

Su pesadilla comenzó como un sueño hecho realidad. Después de meses de intentar, quedó embarazada.

“Estábamos súper emocionados porque no creíamos que pudiera quedar embarazada”, dijo Stell.

Un ultrasonido a las 7 semanas de embarazo mostró que todo estaba bien. Pero en un ultrasonido dos semanas después mostró algo diferente.

“Ella dijo que no hay latido del corazón. No hay un embarazo viable”, dijo Stell.

Stell le pidió a su médico un tratamiento estándar: una cirugía para extraer los restos fetales. Ella dijo que su médico se negó.

Esa cirugía, comúnmente conocida como D y C, es el mismo procedimiento que se usa para abortar un feto vivo.

“Ella dijo: ‘Bueno, debido a la nueva ley que se aprobó, tendrás que hacerte otro ultrasonido para que yo pueda hacer algo por ti’”, dijo Stell.

Ella dijo que estaba abrumada emocional y físicamente. “El dolor se volvería tan severo que se me hacía difícil caminar,” dijo Stell.

Fue a hacerse un segundo ultrasonido invasivo en un centro de imágenes, y lo describió más tarde en un video de YouTube: “Alguien me mete una varita en mi área sensible y me dice: ‘Oye, perdiste a tu bebé’ otra vez. No debería tener que pasar por eso dos veces”.

Ella agregó: “Fue desgarrador, porque ya sabes lo que vas a ver. Es como si lo vieras dos veces y te dijeran que no vas a ser mamá”.

Aún así no era suficiente conseguir que su médico le diera atención médica. Stell tuvo que hacerse otro ultrasonido que mostrara su feto muerto.

Ella estaba caminando cargando un feto muerto “y simplemente llevándolo emocionalmente y sabiendo que no hay nada que puedas hacer. Simplemente se siente muy... es como si no pudiera afligirme o superarlo porque aún lo estoy cargando”.

La doctora Lillian Schapiro, quien ha sido obstetra y ginecóloga en Atlanta durante más de 30 años, dijo que llevar un feto muerto también es peligroso para la madre.

“Ella puede desarrollar una infección que puede dejarla estéril y nunca más poder tener hijos”, dijo.

O incluso peor. “Cuando el bebé muere por dentro, el bebé comienza a liberar partes de su tejido que pueden ingresar al suministro de sangre de la madre. Puede causar insuficiencia orgánica. Puede causar la muerte”, dijo Schapiro.

En Texas y algunos otros estados, un médico que hace lo correcto y extirpa quirúrgicamente un feto muerto podría ser vulnerable a una demanda costosa.

Stell finalmente logró encontrar un médico para realizar su D y C, pero tomó dos semanas. Dijo que le preocupa que la pesadilla le vuelva a pasar.

Stell dijo que no intentará quedar embarazada por el momento.

“Me preocupa infectarme, que me pase algo. Y luego mi hija se queda sin su mamá”, dijo.

Ahora están contemplando mudarse de Texas, solo para intentar quedar embarazada nuevamente.

Texas presentó una demanda la semana pasada desafiando una orden ejecutiva del presidente Joe Biden que otorga a los hospitales el derecho de adelantarse a las restricciones estatales de aborto cuando haya una emergencia.

Copyright 2022 Gray Media. Todos los derechos reservados.