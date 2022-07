18 personas detenidas en el club nocturno Jaguars durante una operación policial en Odessa

ODESSA, Texas (KTLE) - El Departamento de Policía de Odessa arrestó a 18 personas en el Jaguars Night Club el 10 de Julio durante una inspección de permisos. Los oficiales determinaron que el negocio estaba activamente involucrado en actividades de orientación sexual. La gerencia allí había sido notificada varias veces por escrito de los requisitos para obtener y mantener una licencia de negocio en los dos años anteriores, eso es según OPD. Los nombres de los detenidos no se han hecho públicos.

A continuación se muestra un vistazo a la declaración jurada.

Causa probable para el arresto de:

Cargo(s): Violación de la Licencia o Permiso de Negocio de Orientación Sexual (Ordenanza de la Ciudad 4-5 - Código de Gobierno Local 243.010(b)), MA

Arrestado por violar la ordenanza 4-5 de la ciudad de Odessa. Las violaciones incluyeron no tener permiso de negocio orientado sexualmente como se requiere, solicitación de prostitución, y otras violaciones contenidas en la ordenanza.

El 07/10/2022, aproximadamente a las 2330 hrs, oficiales del Departamento de Policia de Odessa condujeron una inspeccion del Club Nocturno Jaguars, localizado en 6824 Cargo Road, Odessa, Ector, Texas. Jaguars está clasificado como un negocio orientado sexualmente (SOB) bajo la Ordenanza de la Ciudad de Odessa 4-5.

Tras la inspección, los oficiales determinaron que el negocio estaba activamente involucrado en la actividad sexualmente orientada como se define en la Ordenanza de la Ciudad de Odessa Capítulo 4-5. La gestión de Jaguares había sido previamente notificado en múltiples ocasiones por escrito de los requisitos para obtener una licencia de negocio y otros requisitos de salud y seguridad establecidos en la ordenanza. Además, los oficiales del Departamento de Policía de Odessa han completado las inspecciones que resultaron en la acción de aplicación en dos ocasiones anteriores.

Se determinó que Jaguars no tenía una licencia de negocio orientado sexualmente activa, que había expirado en 4/13/2022. Anteriormente, los miembros del personal de Jaguars, y las cartas escritas proporcionadas por el consejo de Jaguars que representa su negocio informó que Jaguars estaba operando voluntariamente como un “bar de bikini” y por lo tanto no fue clasificado como un establecimiento SOB, sin embargo, no querían entregar su licencia SOB. Los consejos de los ciudadanos proporcionados al Departamento de Policía de Odessa y la información desarrollada por los oficiales del Departamento de Policía de Odessa indicaron que Jaguars estaba operando en contra de su afirmación de operar en un “bar de bikinis”.

Se planificó una operación y los agentes encubiertos observaron a numerosos animadores y no animadores que llevaban a cabo una conducta que requiere una licencia de negocio de orientación sexual. Según la ordenanza municipal, todas las personas que trabajan en un establecimiento dedicado a actividades reguladas por el SOB están obligadas a obtener un permiso, independientemente del cargo que ocupen.

Todas las partes arrestadas fueron acusadas de violar la Ordenanza de la Ciudad de Odessa Sec. 4-5 - Requisitos de la Licencia de Negocios de Orientación Sexual, un delito menor de Clase A castigado con hasta 1 año de cárcel y/o una multa de $1,000. Los casos fueron remitidos a la Oficina del Fiscal del Condado de Ector para su revisión.

Derechos de Autor KTLE 2022. Todos los Derechos Reservados.