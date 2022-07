AMLO critica a Abbott por orden ejecutiva de inmigración

TEXAS (Telemundo Central Texas) - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó este viernes que el gobernador de Texas, Greg Abbott, autorizara a las fuerzas de seguridad estatales a regresar a inmigrantes indocumentados a la frontera con México.

El mandatario reiteró que estos ataques son parte de una campaña para las elecciones que se llevaran acabo en Noviembre.

“En efecto, él se está extralimitando, no le corresponde, legalmente, tomar esa decisión, es algo que tiene que ver con el Gobierno Federal en Estados Unidos, sin embargo, como hay elecciones en Noviembre, entonces buscan el sensacionalismo, el amarillismo, piensan que así van a tener simpatía los de un partido o los de otro,” dijo Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

Laurence Benenson, del Foro Nacional de Inmigración, dijo que espera desafíos legales para que Texas intente establecer su propia política de aplicación de la ley de inmigración, lo que entra en conflicto con el precedente legal de larga data de que esa es responsabilidad del gobierno federal.

No está claro cómo los policías de Texas detendrían a las personas únicamente por no tener un estatus legal y no haber cometido un delito.

