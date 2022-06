La maestra de Uvalde había hecho las paces con la idea de que iba a morir, dice el abogado

UVALDE, Texas -Emilia Marin, una maestra de Robb Elementary en Uvalde, Texas, caminaba en las afueras de la escuela el 24 de Mayo ayudando a un compañero de trabajo a traer comida para una fiesta de fin de año cuando vio un accidente automovilístico, según su abogado.

Lo que siguió a continuación sería “lo más horrible que alguien podría haber soportado”, dijo su abogado Don Flanary, ya que un hombre armado mataría a 19 estudiantes y dos maestros en el tiroteo masivo escolar más mortífero en casi una década.

Marin entró a la escuela para reportar el accidente y dejó la puerta abierta con una piedra, según Flanary, quien está ayudando a Marin con una posible demanda civil contra los fabricantes del arma utilizada en la masacre.

Cuando Marin regresó a la puerta, todavía en la línea con los operadores del 911, vio a su compañero de trabajo huir y escuchó a la gente al otro lado de la calle en una funeraria gritando: “¡Tiene un arma!”

Marin vio acercarse al pistolero de 18 años, dijo Flanary, así que cerró la puerta de una patada y corrió a un salón de clases contiguo cercano, acurrucándose debajo de un mostrador.

Fue allí donde Marin escuchó disparos, dijo Flanary, primero afuera, luego dentro de la escuela.

“Congelada” por el miedo, Marin recibió un mensaje de texto de su hija preguntándole si estaba a salvo y finalmente tuvo que silenciar su teléfono, convencida de que el pistolero la escucharía, dijo su abogado.

“Ella pensó que él iba a entrar y matarla e hizo las paces con eso”, dijo Flanary.

El atacante apuntó a otro salón de clases y nunca se encontró con Marin, dijo su abogado. Su nieto, que estudia en Robb Elementary, también estaba en otro lugar y sobrevivió. Sin embargo, la terrible experiencia de Marin pronto se exacerbó en los días posteriores al tiroteo después de que las autoridades dijeron que el hombre armado ingresó a la escuela a través de una puerta que quedó abierta.

“Se sentía sola, como si ni siquiera pudiera llorar”, dijo Flanary. “Ella se cuestionó a sí misma, como ‘¿no hice eso?’”, Agregó.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas aclaró más tarde que el tirador había entrado por una puerta que no estaba cerrada con llave. Sin embargo, toda la experiencia ha afectado su salud mental, dijo Flanary. Tuvo que ver a un neurólogo porque “no puede dejar de temblar,” dijo.

Si bien Marin no tiene planes de demandar a la escuela, la policía o el distrito escolar, dijo Flanary, el Jueves se presentó una petición para declarar a Daniel Defense, el fabricante del arma de fuego utilizada en el ataque, según un expediente judicial.

La petición previa a la demanda no acusa al fabricante de armas de ningún delito, pero busca investigar si el peticionario tiene alguna base para presentar un reclamo contra Daniel Defense.

Los investigadores de las agencias locales, estatales y federales dicen que están trabajando para determinar más sobre las circunstancias detrás del tiroteo.

Se emitieron órdenes de allanamiento para el teléfono celular del tirador, el vehículo y la casa de sus abuelos, según muestran los registros judiciales. La orden otorga a los investigadores la autoridad para realizar una descarga forense del teléfono celular, que estaba ubicado junto a su cuerpo, en busca de un motivo.

Sin embargo, continúan las críticas sobre si las autoridades respondieron lo suficientemente rápido para neutralizar al pistolero, así como la falta de transparencia de algunos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley después del tiroteo.

Según un cronograma publicado por Texas DPS, los niños hicieron varias llamadas al 911 dentro del salón de clases donde se encontraba el atacante, todo mientras la policía estaba estacionada fuera del salón.

Un legislador del estado de Texas planteó preguntas en una conferencia de prensa el Jueves sobre si la información sobre las llamadas al 911 desde el interior de Robb Elementary se transmitió correctamente a los socorristas en el lugar.

El senador estatal Roland Gutiérrez dijo que habló con la agencia que regula las llamadas al 911, la Comisión de Comunicaciones de Emergencia del Estado, y le dijeron que las llamadas al 911 fueron manejadas y retransmitidas a la policía de la ciudad en el lugar. Sin embargo, lo que no está claro es si esa información se transmitió al jefe de policía del distrito escolar, quien era el comandante del incidente en la escena.

“Estaban siendo comunicados a un policía de Uvalde y la agencia estatal con la que he hablado no me ha dicho quién es”, dijo Gutiérrez.

Gutiérrez también dijo que quiere saber más sobre lo que estaba pasando en la escuela ese día.

“Quiero saber dónde estaban los policías en esa habitación. Quiero saber cuántos de mis policías estaban allí, cuántos policías estatales estaban allí. Quiero saber cuántos policías estatales había afuera. Quiero saber cuántos agentes federales estuvieron adentro durante 19 minutos, es decir, durante 45 minutos”, dijo Gutiérrez a los periodistas.

“Quiero saber específicamente quién estaba recibiendo las llamadas al 911″, dijo.

Copyright 2022 Noticias del Este de Texas via KLTV. Todos los derechos reservados.