La Coalición de Alfabetización de la Permian Basin organiza una cumbre

ODESSA, Texas (KTLE) -Las investigaciones realizadas en toda la Pérmian Basin muestran un escandaloso porcentaje de adultos alfabetizados. La coalición de alfabetización celebró hoy su primera cumbre en Monahans.

La coalición ha realizado estudios sobre la Permian Basin para entender mejor el problema de alfabetización que rodea la zona.

Los estudios realizados por la coalición han comparado la situación de los residentes de la cuenca del Pérmico con la de otros lugares del estado y del país.

Han descubierto que los 22 condados que componen la Pérmian Basin no sólo están por debajo de la tasa de alfabetización del estado de Texas para las edades de 16 a 74 años, sino que también están por debajo de los niveles nacionales.

Los resultados revelaron que aproximadamente el 40% de los adultos están alfabetizados.

“Esta coalición de alfabetización es una gran oportunidad para aquellas personas que no saben leer o tal vez tienen desafíos en la lectura. es un lugar para ir a lograr esas metas, cuanto más se lee más oportunidades y más puertas se abren para usted”. Comisionado del Condado de Piercing 3 Midland, Luis Sánchez

No importa cuál sea su origen o sus circunstancias, la coalición está ahí para ayudar a cualquiera a aprender.

“Podría ser social-económico, demográfico, geográfico donde usted vive, una cuestión bilingüe donde el Inglés no es su primera lengua, no tienen acceso al mismo tipo de recursos educativos, tal vez su familia necesitaba para ir a trabajar para ayudar a proporcionar así que las cuestiones sociales y que es parte del desafío con la alfabetización que no hay una solución rápida para hacerlo usted tiene que atacar en múltiples frentes “. John Trischitti, director ejecutivo de la Coalición de Alfabetización de la Permian Basin.

Desde una edad temprana, la lectura puede llevarte a muchos lugares.

“El cambio en su rostro simplemente se ilumina y corren, y te abrazan, te agarran y recuerdan las historias que estás leyendo”. Darlene Mays, voluntaria del Boys and Girls Club

La investigación realizada por la coalición muestra que la cuenca del Pérmico puede añadir 47,000 empleos cualificados y casi mil millones de dólares al año a la zona.

