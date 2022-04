Continúa la escasez de fórmulas infantiles después de que los laboratorios Abbott retiraran Similac en Febrero

ODESSA, Texas (KTLE) - Abbott Labs emitió una retirada voluntaria de Similac en Febrero de este año después de conocer la muerte de un bebé que dio positivo por Cronobacter Sakazakii.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el Cronobacter Sakazakii es una infección rara que puede provocar meningitis en bebés de 2 meses o menos.

Este germen puede encontrarse en alimentos secos, como los preparados en polvo para lactantes, la leche en polvo, las infusiones y los almidones.

Si se contrae, los primeros signos y síntomas en los bebés son tener fiebre, alimentarse mal y tener muy poca energía.

La retirada de Abbott de Similac PM 60/40 con el lote número 27032K80 se fabricó en Sturgis, Michigan.

“...La acción se produce tras conocer el fallecimiento de un bebé que dio positivo en la prueba de Cronobacter Sakazakii y del que se nos informó que había consumido Similac PM 60/40 de este lote. este caso está siendo investigado, y en este momento no se ha determinado la causa de la infección por Cronobacter Sakazakii del bebé. queremos dar nuestro más sincero pésame a la familia”, dijo Abbott Labs en un declaración

Un representante de la Odessa y Midland Mujeres Infantes y Niños dice que están guiando a muchos de sus clientes en todo el oeste de Texas a través de estos tiempos difíciles.

“Nuestras oficinas de WIC y el personal han tomado este problema y la zancada tratando de proporcionar ese mismo servicio de calidad a nuestros clientes y mientras este retiro no es obviamente una situación ideal, nuestro personal se ha mantenido firme y tratando de ver a nuestros clientes a través de este problema. Ellos son nuestra primera prioridad”, dijo Samantha Mendoza, Directora de Comunicaciones de South Plains Community Action Association.

La gran demanda de leche de fórmula para bebés ha dejado a las familias luchando por encontrar otras marcas. Las tiendas de comestibles locales están limitando el número de latas que un cliente puede comprar.

“Es muy estresante intentar, ya sabes, encontrar alternativas porque también estoy gastando más dinero en, ya sabes, comprar fórmula y si no funciona, entonces ya sabes, tener que dejar eso de lado y comprar otra cosa. Es muy estresante”, dijo Catalina López, madre.

La Asociación de la Industria Alimentaria sabe que esta retirada del mercado está creando complicaciones adicionales para los minoristas de alimentos a la hora de asegurar ciertas fórmulas.

“Aunque los consumidores no puedan encontrar su marca de fórmula infantil preferida, las tiendas de comestibles del país están trabajando para asegurarse de que todas las familias tengan acceso a una opción alternativa segura y nutritiva para sus bebés”, declaró la FMI, The Food Industry Association.

“Probar diferentes fórmulas es muy estresante porque afecta al bebé. Afecta a sus estómagos. Tardan un par de semanas en adaptarse a las nuevas fórmulas y eso les altera el estómago, por lo que te encuentras con un bebé irritable”, explica López.

Los bebés necesitan un equilibrio específico de nutrientes, por lo que Women Infants and Children y la Academia Americana de Pediatría no recomiendan preparar la fórmula infantil en casa. Dicen que utilizar leche de vaca o una fórmula demasiado diluida no es una opción segura.

Abbott Labs dice que puede averiguar si el producto que tiene está incluido en esta retirada comprobando el número de lote de su fórmula infantil en el sitio web de Similac.

