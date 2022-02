Defectos fatales: Agencia federal destinada a proteger a los consumidores dado poco poder para prohibir en contra de productos defectuosos

ALPHARETTA, Ga. (InvestigateTV) - Cuando Jan Hinson colocó a su nieto de 7 semanas en una cama inclinada en 2014, no sabía que los bebés habían dejado de respirar mientras usaban el producto.

Pero Fisher-Price, el fabricante de la cama Rock ‘n Play, lo sabía.

Y la agencia federal creada para proteger a los consumidores lo sabía.

Sin embargo, ambos permanecieron en silencio durante años, ya que cientos de otros bebés resultaron heridos y docenas murieron.

La historia de una década de Rock ‘n Play de Fisher-Price, un producto que desafió las guías de la Academia Estadounidense de Pediatría para el sueño seguro de los bebés, expuso la impotencia de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU., según un análisis de InvestigateTV de documentos judiciales archivados con la corte federal, y documentos y datos del Congreso y el gobierno.

El Congreso creó la agencia federal en 1972 para vigilar más de 15,000 categorías de productos de consumo, desde electrodomésticos hasta xilófonos. Pero los funcionarios de la CPSC a menudo no pueden alertar al público sobre productos peligrosos cuando se enteran de ellos porque están amordazados por la propia ley vigente de la agencia.

Una disposición en la Ley de Seguridad de Productos de Consumo, conocida como sección 6 (b), da el poder de tomar decisiones sobre cuándo y cómo se alerta al público sobre un producto defectuoso a los fabricantes.

La CPSC no puede retirar un producto peligroso sin el consentimiento del fabricante. Y rara vez emite una advertencia cuando un fabricante no está de acuerdo con un retiro.

“Ahora podríamos estar en nuestros hogares con nuestras familias usando productos que no solo la compañía sabe, sino también nuestro gobierno sabe, que son peligrosos y no tenemos idea”, dijo Nancy Cowles, directora ejecutiva de Kids in Danger, una organización de consumidores con sede en Chicago, fundado en 1998 por parte de unos padres en duelo por la muerte de su hijo pequeño en una cuna defectuosa.

La CPSC no acepto varias solicitudes para una entrevista. Pero su expresidente interino, Robert S. Adler, quien renunció el año pasado, ha defendido durante mucho tiempo la eliminación de la sección 6 (b).

“Los procedimientos engorrosos y las demoras innecesarias de la Sección 6(b) ponen en riesgo la vida y las extremidades de los consumidores al exigir a la CPSC que restrinja el flujo de información crítica de seguridad al público”, dijo en 2014.

Fisher-Price no respondió a las solicitudes de comentarios.

La CPSC opera de manera diferente a otras agencias federales con autoridad de retiro, como la Administración de Alimentos y Medicamentos y la Administración Nacional de Seguridad del Transporte en las Carreteras, cuales tienen la autoridad exclusiva para retirar del mercado alimentos contaminados, medicamentos peligrosos y automóviles defectuosos.

La CPSC no tiene el presupuesto ni los recursos para investigar la gran mayoría de los informes que recibe sobre consumidores que resultaron heridos o murieron a causa de un producto defectuoso. Más bien, esas investigaciones a menudo son realizadas por los propios fabricantes.

La CPSC tiene la autoridad para sancionar a las empresas que no reportan productos peligrosos. Fisher-Price se ha enfrentado a este tipo de sanciones en el pasado.

Pero la agencia rara vez usa ese poder, la última vez que emitió una multa fue en el 2018.

La CPSC publica una base de datos de incidentes informados a la agencia por consumidores, médicos, forenses y otros. Pero esa base de datos no contiene ningún incidente reportado directamente a los fabricantes.

Fisher-Price, por ejemplo, fue alertado por primera vez en 2012 que un bebé murió en un Rock ‘n Play, de acuerdo con los propios informes internos de la empresa hechos públicos en los archivos de una corte federal. Pero los datos públicos de la CPSC muestran que recibió el primer informe de fatalidad en el 2018.

Incluso aunque la CPSC ha contado cientos de lesiones y muertes relacionadas con los durmientes inclinados, incluyendo el Rock ‘n Play, solo 10 muertes y 33 lesiones aparecen en los datos públicos, según un análisis de InvestigateTV de la base de datos pública de incidentes de la agencia.

En el 2019, después de que una divulgación pública inadvertida por parte de la CPSC mostro al menos 30 muertes relacionadas con el Rock ‘n Play, la agencia y Fisher-Price emitieron un retiro del mercado.

“Es el zorro vigilando el gallinero”, dijo Hinson. “Si no se hacen cambios, volverá a suceder”.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor del EE. UU. retiro el Rock ‘n Play Sleeper...

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor del EE. UU. retiro el Rock ‘n Play Sleeper después de varias muertes reportadas en el 2019. La agencia federal esta destinada a proteger a los consumidores de productos defectuosos como este.(CPSC)

La ley federal otorga a los fabricantes en gran medida el poder de redactar sus reglas

En el 2014, Hinson cuidó a su nieto, Asher Goodrich, mientras su madre decoraba su clase de primer grado para el año escolar que aproximaba.

Trajeron con ellos un Rock ‘n Play que les había prestado un vecino en Alpharetta, Georgia. Fue la primera y última vez que Asher usaría ese durmiente inclinado.

A los pocos minutos de colocarlo en el producto, Hinson, ex terapeuta respiratoria, dijo que notó que la cabeza de Asher se había caído hacia un lado. Se había puesto azul y estaba sin vida.

“Entré en pánico y olvidé todas mis habilidades de terapia respiratoria, totalmente”, dijo Hinson. “Empecé a gritarle en la cara, a soplarle en la cara, a gritar, ‘Bebé, bebé’, a sacudirlo, todo lo que podía hacer, que no era nada apropiado”.

Asher comenzó a respirar nuevamente después de que Hinson golpeó su trasero con pañales.

Mientras sus padres lo llevaban de urgencia al hospital, Hinson miró más de cerca el Rock ‘n Play y comenzó a preguntarse, ¿cómo podría ser seguro para los bebés?

“Algo no está bien”, dijo ella. “Ningún bebé debe estar colocado como lo acabo de encontrar”.

El Rock ‘n Play entró al mercado en los EE. UU. en el 2009 como un producto accesible para dormir que podría ayudar especialmente a los bebés irritables o con cólicos. Cuesta tan poco como $50.

Pero los reguladores de consumo tanto en Canadá como en Australia determinaron que el Rock ‘n Play no era seguro para dormir debido a su inclinación y prohibieron su venta como producto para dormir en sus países en 2010 y 2011, respectivamente.

También en el 2011, el Royal College of Midwives del Reino Unido expresó su preocupación por el Rock ‘n Play y le escribió a Fisher-Price: “Esto no sería adecuado para un bebé recién nacido, ya que los bebés no se pueden colocar en una posición semi-prono. . . este producto solo debe usarse durante no más de dos horas al día y con el propósito de jugar/interactuar con padres/hermanos”.

El informe eliminó efectivamente cualquier posibilidad de que Fisher-Price pudiera vender el Rock ‘n Play en el Reino Unido.

Pero en los EE. UU., el Rock ‘n Play llegó al mercado bajo el estándar voluntario escrito para moisés y cunas.

Desde el 2008, la CPSC ha estado trabajando en la creación de normas obligatorias para productos duraderos para bebés y jóvenes, como cunas, sillas altas y coches. Los cambios fueron impulsados por una nueva ley ese año a raíz de numerosas muertes infantiles relacionadas con productos para bebés.

Los estándares obligatorios son efectivamente leyes que establecen reglas estrictas para el diseño y la seguridad de los productos para niños. Pero le tomó años a la CPSC escribir esos estándares porque hay docenas de categorías de productos para niños.

Cuando se creó el Rock ‘n Play por primera vez, la CPSC aún tenía que abordar el estándar de las cunas que no especificaba que una superficie para dormir debe ser plana. Fisher-Price utilizó ese vacío legal para llevar el Rock ‘n Play al mercado.

Pero en el 2013, la CPSC aprobó una norma obligatoria para moisés y cunas que requería que tuvieran superficies planas para dormir como parte de sus esfuerzos continuos para cumplir con los mandatos de la ley de 2008.

El nuevo estándar eliminó efectivamente la clasificación de Rock ‘n Play como moisés.

Entonces, Fisher-Price y otros en la industria crearon una nueva categoría de productos: el durmiente inclinado. Este nuevo estándar voluntario, escrito en gran parte por los diseñadores y fabricantes del producto, permitió un producto para dormir con un ángulo de 30 grados.

Es un proceso típico para todas las categorías de productos nuevos: los propios fabricantes escriben los estándares que especifican los materiales, las dimensiones y otras características de diseño de los productos.

“Todo está al revés”, dijo Hinson. “No se puede volver a poner en el regazo de un centro de ganancias la capacidad de controlarse a sí mismos”.

El Rock ‘n Play también confió en un médico, que no era pediatra y luego perdió su licencia para ejercer la medicina, para respaldar la seguridad del durmiente inclinado, según muestran los registros del Congreso.

La CPSC no realiza su propio análisis de seguridad de nuevos productos, dejando que el Rock ‘n Play y otros productos para bebés pueden llegar al mercado sin ningún aporte médico exigido por el gobierno.

“Todas las noches, miles, sino millones, de mamás y papás ponen a sus bebés en este producto que no tenían idea de que podría ser tan peligroso”, dijo Cowles, la defensora del consumidor.

El Rock ‘n Play se convirtió rápidamente en uno de los productos más vendidos de Fisher-Price.

Pero los problemas se preparaban, según muestran los registros judiciales.

En Octubre del 2012, una madre informó a Fisher-Price que su hijo había dejado de respirar mientras estaba en el Rock ‘n Play y escribió que su inclinación de 30 grados permitía que su cabeza cayera sobre su pecho, impidiéndole respirar.

Dos meses después, otra madre informó que su hijo había muerto en un Rock ‘n Play en el 2011. Un forense determino que la muerte era síndrome de muerte infantil.

La falta de financiamiento de la CPSC deja a los consumidores en riesgo

En el 2016, los padres de Asher, David y Courtney, demandaron a Fisher-Price cuando enfrentaban crecientes facturas médicas por el tratamiento continuo para su hijo.

Aunque es abogada, Hinson no pudo representar a su nieto porque era la testigo clave en el caso. Pero usó sus habilidades de investigación legal para descubrir documentos de Fisher-Price que mostraban que se les advirtió repetidamente que el producto era peligroso.

Los documentos están disponibles públicamente en el caso de la corte federal.

En el 2013, un pediatra le escribió a Fisher-Price: “Creo que su Rock ‘n Play Sleeper es peligroso, especialmente porque el nombre implica que es un lugar apropiado para que duerman los bebés. No lo es. El producto no cumple con las guías para un sueño seguro”.

Fisher-Price descartó sus preocupaciones. “El Rock ‘n Play Sleeper cumple con todos los estándares aplicables. Alentamos a los consumidores que tengan preguntas o inquietudes acerca de proporcionar un ambiente seguro para dormir a sus bebés a discutir estos problemas con sus médicos o pediatras”.

Para entonces, los padres habían estado informando a la CPSC que las cabezas de sus bebés habían sido deformadas por el Rock ‘n Play, lo que requería meses de rehabilitación física para corregirlas.

Cuando se alerta a la CPSC sobre una lesión o muerte, a menudo ordenan a los fabricantes para que investiguen los incidentes e informen.

“Se lo devolvieron a la corporación”, dijo Hinson. “Y luego, invariablemente, la corporación regresará y diría que era error del usuario”.

Debido a la falta de fondos y personal, la CPSC solo lleva a cabo sus propias investigaciones en alrededor del 3% de los incidentes, dijo el expresidente de la agencia, Adler, al Congreso en marzo del año pasado.

“Hemos tenido una grave escasez de fondos desde nuestros inicios hace casi 50 años”, escribió Adler.

En el año fiscal 2020, por ejemplo, la CPSC tenía un presupuesto de $135 millones, que es pequeño en comparación con las otras dos agencias con autoridad de destitución.

La Administración Nacional De Seguridad Del Tráfico En Las Carreteras opera con alrededor de mil millones de dólares; la FDA, $6 mil millones.

“La CPSC aún debe servir y proteger a los mismos 330 millones de estadounidenses que nuestras agencias hermanas”, dijo Adler. “Pido que la protección de sus ciudadanos de productos inseguros sea priorizada y financiada como tal”.

Esa falta de financiamiento, que ha llevado a la incapacidad de la CPSC para investigar todos los casos de productos potencialmente dañinos, otorga aún más poder a los fabricantes, dijeron los defensores de los consumidores.

Hinson se sorprendió cuando los investigadores la contactaron sobre el caso de Asher. Eran de Fisher-Price, dijo.

“La CPSC devolvió los informes al fabricante en lugar de que la CPSC mirara e investigara”, dijo Hinson. “Es como si fueran la comisión de protección de los fabricantes”.

La ley federal obliga a la CPSC a guardar silencio si los fabricantes lo exigen

Hinson estaba tan preocupada por los peligros que representaba el Rock ‘n Play que visitó los pasillos de productos para bebés en tiendas grandes y adjuntó una calcomanía hecha a mano que decía: “Trampa mortal”.

Examinó el mercado secundario y se ofreció a comprar Rock ‘n Plays a los vendedores.

“Compré 50 o 60 de ellos”, dijo Hinson.

Sintió que tenía que hacer algo ya que los reguladores de seguridad federales permanecieron en silencio.

Para el 2017, la CPSC sabía de más de 650 incidentes relacionados con productos para dormir inclinados, incluido el Rock ‘n Play. Sin embargo, no pudo emitir una advertencia pública sobre los peligros porque estaba amordazado por la sección 6(b).

Los legisladores saben desde hace tiempo que la sección 6(b) obstaculiza la capacidad de la agencia para proteger a los consumidores. En el 2008, un intento de derogar esa disposición fracasó en el Congreso.

El año pasado, en parte como respuesta a la situación del Rock ‘n Play, tres senadores demócratas presentaron nuevamente un proyecto de ley para eliminar la sección 6(b).

“Las restricciones regulatorias actuales permiten a las empresas tomar las decisiones sobre cómo y cuándo notificar al público sobre sus productos peligrosos, escondiendo la información de seguridad importante del público”, dijo el senador Richard Blumenthal de Connecticut en ese momento. “Este proyecto de ley eliminará estas restricciones, restaurando la transparencia de la seguridad de los productos por el bien de los consumidores”.

La propuesta está ociosa.

Una derogación de la sección 6(b) podría haber salvado vidas en el caso Rock ‘n Play, dijo Hinson.

Si los padres hubieran sabido, dijo ella, algunos tal vez no habrían comprado el producto.

Frustrada por la inacción de la CPSC, Hinson dirigió a un reportero de Consumer Reports del 2019 al tesoro de documentos internos de Fisher-Price que había descubierto para el caso de Asher.

Esos registros, junto con una revelación equivocada por parte de la CPSC de los incidentes de Rock ‘n Play a la revista, pusieron los problemas a la vista del público por primera vez.

“La única razón por la que Rock ‘n Play está fuera del mercado fue porque espesaron a empeorar las cosas”, dijo Hinson. “Diría que yo fui la fuerza impulsora detrás del retiro”.

A los pocos días de la publicación de la revista, la CPSC y Fisher-Price anunciaron un retiro voluntario del Rock ‘n Play el 12 de abril del 2019, citando la muerte de unos 30 bebés.

Para entonces, Fisher-Price había vendido más de 4,7 millones de sus durmientes inclinados.

Un estudio médico encargado por la CPSC de durmientes inclinados que se publicó seis meses después de que concluyera el retiro del mercado de Rock ‘n Play concluyó que “ninguno de los productos para dormir inclinados que se probaron y evaluaron como parte de este estudio son seguros para el sueño de los bebés”.

El estudio afirmó los peligros de los bebés que duermen inclinados: sus músculos no están lo suficientemente desarrollados para corregirse a sí mismos si ruedan o se colocan en otra posición en la que se corta el flujo de aire, lo que lleva a la asfixia.

El año pasado, Fisher-Price dijo que estaba al tanto de casi 100 muertes, el primer reconocimiento público de que el número de muertes era mucho mayor que el informado anteriormente.

En una audiencia en el Congreso en junio del año pasado, Ynon Kreiz, director ejecutivo de la empresa matriz de Fisher-Price, Mattel, dijo que los incidentes estaban relacionados con errores de los usuarios.

“En el momento en que decidimos retirar el producto, se hizo evidente que existe un patrón de uso, basado en el dato que recopilamos, que el producto no se usó de acuerdo con las instrucciones y advertencias”, dijo Kreiz a los miembros del comité.

El año pasado, la CPSC prohibió la venta de todos los productos para dormir inclinados.

El regulador de consumo rara vez castiga a las empresas que fabricaron productos defectuosos

Mattel se enfrenta a una lista de demandas civiles presentadas por consumidores relacionadas con las lesiones y muertes de Rock ‘n Play, según sus documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores.

Pero hasta ahora, no ha enfrentado ninguna consecuencia de la CPSC.

Las empresas están obligadas por ley a notificar a la CPSC que su producto tiene un defecto que podría perjudicar a los consumidores.

Fisher-Price envió esa notificación en el 2018, dijo el vicepresidente senior de la compañía, Chuck Scothon, a un comité del Congreso en junio del año pasado.

Una de las herramientas más sólidas de la CPSC para forzar el cumplimiento, son sus sanciones de cumplimiento civil, pero rara vez se usa, dijeron los defensores de los consumidores.

Desde el año 2000, cuando se retiraron del mercado más de 6,500 productos defectuosos, la agencia solo procesó 199 casos de ejecución civil, según un análisis de InvestigateTV.

Casi dos tercios de esos casos involucraron la falta de notificación oportuna de productos defectuosos o lesiones a la CPSC.

Desde el año 2000, Fisher-Price ha sido multado dos veces por fallas en los informes. En el 2001, fue multado con $ 1.1 millones por no informar sobre Power Wheels defectuosos. En 2007, pagó $975,000 por no informar que uno de sus juguetes representaba un grave riesgo de asfixia.

“Si no usa esas herramientas, y las empresas suponen que no las va a usar, entonces no serán un elemento de disuasión efectivo”, dijo Cowles. “Hay que usarlos para que entiendan que podrían enfrentar una sanción civil severa si guardan secretos sobre la seguridad de sus productos”.

La CPSC anunció públicamente por última vez un caso de ejecución civil en el 2018. CPSC impuso una multa de $1 millón a la empresa que no informó que sus cubos de basura causaron laceraciones a 13 personas.

El productor asociado Conner Hendricks contribuyó a este reporte.

Copyright 2022 Gray Media Group, Inc. All rights reserved.