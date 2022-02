Bloqueado: Perder el acceso a las cuentas de redes sociales puede significar grandes dolores de cabeza para los usuarios

InvestigateTV - En este mundo interconectado, las redes sociales se han convertido en la nueva plaza del pueblo, el nuevo archivo, y el nuevo mercado.

A fines del 2021, habían 2.9 mil millones de usuarios activos de Facebook mensuales en todo el mundo y alrededor de 1.3 mil millones de personas con la aplicación para compartir fotos, Instagram, según las cifras publicadas por Facebook e Instagram.

La gente usa Facebook e Instagram para mantenerse en contacto, compartir recuerdos y, ahora cada vez más, para crear una clientela. Los piratas informáticos se han aprovechado de este crecimiento para obtener acceso a las cuentas de las personas, a menudo buscando contraseñas débiles.

Según un informe de seguridad cibernética de Norton del 2021, el 13 % de los usuarios de cuentas de redes sociales detectaron un acceso no autorizado. Debido al aumento de los delitos cibernéticos, el 77 % de los estadounidenses están tomando más precauciones en línea. El informe también muestra que el 53% de las personas experimentan enojo cuando se trata de ser hackeado.

Theresa Harmon conoce ese sentimiento muy bien. Como usuaria de Facebook desde hace mucho tiempo, en el 2018, Harmon lanzó una cuenta que promocionaba su pequeña empresa “All the Trimmings.”

La página era un lugar para que ella mostrara su trabajo, se conectara con los clientes y les permitiera analizar su negocio. Todo eso cambió en el Día del Trabajo en el 2020.

Ella no puede identificar el vínculo débil que la llevó a perder el acceso a su cuenta, pero dijo que el hackeo estaba conectado a una dirección de correo electrónico desconocida.

“Ingresé mi correo electrónico y se cambió con uno de Hotmail, y nunca he tenido una cuenta de Hotmail en mi vida”, dijo Harmon.

Recurrió a Facebook en busca de ayuda. Su único punto de contacto era una página para personas con cuentas hackeadas o bloqueadas.

Leyenda: Una costurera (Theresa Harmon), un videógrafo (Quinton Gray) y un músico (Annie Kenedy) no tienen acceso a sus cuentas. (Daniela Molina, InvestigateTV)

“No obtuve ninguna respuesta de ellos”, dijo Harmon. “Me preocupa que la gente me contacte a través de mi página comercial de Facebook y luego no obtenga una respuesta y piense: ‘Bueno, ¿por qué la contrataría? Es una despreocupada, o ni siquiera me da la decencia de responder’”.

Harmon dijo que probó otras vías, como que sus amigos y familiares reportaron su cuenta, pero aun así no tuvo suerte para conseguir que una persona real se pusiera en línea. Ella dijo que contacto la policía local y dejo una queja ante la Comisión Federal de Comercio.

Theresa Harmon no puede acceder a esta página de Facebook que usó para promocionar su negocio. Fue bloqueada después de que un pirata informático cambiara la dirección de correo electrónico en su cuenta. (Submitted Photo)

InvestigateTV visitó Facebook e Instagram y tampoco pudo encontrar un número de teléfono para servicio al cliente.

En un comunicado de prensa de finales del 2021, Facebook admitió no tener soporte vital para ayudar a los usuarios con sus cuentas bloqueadas. La compañía dijo que está trabajando para presentar un chat en vivo en el 2022 que pueda ayudar a los usuarios a recuperar el acceso a sus cuentas.

Instagram, que pertenece a Meta, la misma empresa matriz que Facebook, también ve su parte de cuentas hackeadas. El videógrafo Quinton Gray perdió el acceso a su cuenta de Instagram en las etapas iniciales de creación de sus negocios: Culture Production Company y Quinton Gray Films.

El hacker asestó un golpe duro a su negocio incipiente, impidiéndole compartir su pasión por el video con sus seguidores y amigos.

“Tuve que completamente empezar de nuevo. Perdí como 1,300 seguidores, que no es mucho, pero cuando comencé, fue mucha atención que podría haber usado,” dijo Gray.

El hackeo fue solo el comienzo. Una vez que el hacker tomo control de su cuenta, se hizo pasar por Gray y les envió mensajes a sus amigos intentando estafarlos. Una persona cayó víctima.

“Dijeron, ‘Oye, ¿dónde está mi dinero’ y yo estaba como ‘¿De qué estás hablando?’ Y él estaba como, ‘Amigo, te di mi dinero’”, dijo Gray.

Para recuperar el acceso a su cuenta, Gray se puso en contacto con Instagram en busca de ayuda. Dijo que todo lo que hizo la plataforma fue compartir sus artículos de ayuda. Cuando eso no funcionó, se volvió creativo.

“Me puse a ver videos de YouTube, tratando de averiguar qué podía hacer para recuperarla o cómo podía comenzar a publicar de nuevo, que es lo más importante para mí,” dijo Gray. “Tuve que empezar desde cero.”

Instagram no es solo un negocio para Gray, dijo que también se trata de esos momentos especiales. Mientras hablaba de su propia cuenta perdida, Gray contempló la mayor apelación de las redes sociales, más allá de los dólares y centavos. Dijo que su padre lo usa para mantenerse conectado con la familia y que el impacto sería sustancial si su padre fuera bloqueado alguna vez.

Quinton Gray comparte este momento con su padre. Para muchos perder acceso a sus cuentas de redes sociales pueden significar perder años de fotos. (Quinton Gray)

“Esos son muchos recuerdos esenciales que sé que él aprecia… toda nuestra familia aprecia”, dijo Gray. “Entonces, en el momento en que alguien es hackeado y ya no puede asesar su cuenta, pierde todos esos recuerdos personales.”

InvestigateTV contactó a Facebook e Instagram para hacer comentarios sobre todas las cuentas que aparecen en esta investigación, pero no recibió respuesta.

Harmon y Gray no son los únicos que se han quejado de perdida de acceso de cuentas de redes sociales. En el 2017, la Comisión Federal de Comercio comenzó a rastrear el robo de identidad en las redes sociales.

En los cinco años transcurridos desde entonces, el número de quejas se ha duplicado. La Comisión Federal de Comercio llama al crimen “secuestros de perfil.”

Otras personas bloqueadas de sus cuentas que no querían ser nombradas dijeron a InvestigateTV que han hecho todo lo posible para acceder a sus cuentas mediante la compra de anuncios con la esperanza de llegar a un empleado de la empresa.

Según el último informe de Quejas de Delitos en Internet del FBI, el robo de identidad ocupa el quinto lugar en los últimos cinco años, con más de 35,000 personas que presentaron una queja alegando el uso de las redes sociales para cometer fraude.

Alex Nette, director ejecutivo de Hive Systems, es un experto en seguridad cibernética con más de una década de experiencia trabajando con agencias federales y estatales. Dijo que no hay mucho que uno pueda hacer una vez que ocurre el hackeo. Para proteger sus cuentas de redes sociales, se necesita protección frontal.

Nette sugiere:

Agregar autenticación multifactorial de dos pasos a su cuenta.

No reutilice la misma contraseña; en su lugar, deje que las empresas le recomienden una contraseña especial a la que sea más difícil acceder.

Si cambia una contraseña, no haga cambios simples, como agregar un solo dígito al final de la nueva contraseña.

Vincule sus cuentas, pero recuerde que, si una es hackeada, es probable que la otra también le pase.

Esté atento a la actividad sospechosa (generalmente mensajes de alguien que intenta entrar a su cuenta).

Nette dijo que los piratas informáticos utilizarán la información obtenida de la página de su cuenta para tratar de adivinar las contraseñas. Si no pueden adivinarlo, Nette dijo que las listas de contraseñas viven en el “sitio oscuro” y están disponibles para que los piratas las compren.

“Las contraseñas son realmente la única forma que tenemos en el espacio de tecnologías y el espacio de ciberseguridad en este momento para proteger las cosas,” dijo Nette.

Dijo que empresas como Facebook han puesto esas responsabilidades en cada persona.

“Las empresas casi han dejado esto en el olvido,” dijo Nette.

Sin embargo, no siempre es un truco lo que bloquea a los usuarios de accesar sus cuentas de redes sociales. La artista y compositora Annie Kennedy perdió acceso de su cuenta de Instagram hace dos años y aun no tiene idea de lo que sucedió. Usaba Instagram para conectarse con fanáticos locales e internacionales y recaudar fondos.

“Simplemente hacia algo de marketing allí, como, ‘Oye, estas son las recompensas que tengo o los premios al final si contribuyes’”, dijo Kennedy. “Podría simplemente actualizar a las personas y mantener un alto nivel de compromiso mientras recaudaba fondos”.

Ella dijo que fue bloqueada después de intentar iniciar una sesión en su cuenta de un nuevo dispositivo. Kennedy dijo que buscó ayuda en Instagram.

“Pero ahí es donde hubo muchos mensajes automatizados de ida y vuelta. Realmente no podía hablar con alguien, con una persona real,” dijo Kennedy.

Kennedy dijo que envió correos electrónicos a Instagram durante semanas, enviándoles una foto de ella y su licencia de conducir, una al lado de la otra. Incluso después de ese paso, dijo que la compañía finalmente no pudo ayudar.

Para Kennedy, Gray y Harmon, perder acceso no solo fue una carga emocional sino también financiera. Kennedy dijo que espera que Instagram y Facebook brinden un servicio al cliente más confiable para sus usuarios, especialmente para los dueños de negocios.

“Creo que sería genial si Instagram y Facebook invirtieran más en su experiencia de usuarios. Eso sería genial... mucha gente usa las redes sociales para su arte o su sustento, lo que genera los ingresos reales de esos anuncios para las empresas”, dijo Kennedy. “Sería genial si invirtieran un poco más de energía, tiempo y recursos en la experiencia del usuario.”

Editado por Vanesa Olvera