Odessa ve un descenso de actividades criminales de acuerdo a las estadísticas

ODESSA, Texas (KTLE) - El Jefe de Policía Michael Gerke, quien sirve como administrador principal del Departamento de Policía de Odessa, es responsable del desarrollo de políticas, control, supervisión e implementación de programas dice que cualquier crimen es demasiado crimen. Mas sin embargo las estadísticas de crimen en Odesa han mostrado un gran descenso.

De acuerdo a Gerke, por primera vez desde 2011 las estadísticas de criminalidad en Odessa están por debajo de 4,000.

“En muertes de tráfico en 2019 tuvimos 29, en 2020 tuvimos 31 y el año pasado tuvimos 19. Eso es un descenso significativo.” dijo Gerke.

De acuerdo a Gerke a pesar de la notable diferencia en las estadísticas de delincuencia aún hay trabajo por hacer.

“En 2020 tuvimos 13 homicidios y en 2021 tuvimos nueve -- eso es demasiado queremos cero,” dijo Gerke.

De acuerdo a las estadísticas los asaltos agravados pasaron de 788 en el 2020 a 488 en el 2021. Los robos pasaron de 2,122 en el 2020 a 1,971 en el 2021. Los robos de autos pasaron de 467 en el 2020 a 371 en el 2021.

“La gente va de coche en coche comprobando las manillas de las puertas y sigue adelante si el coche está cerrado, pero si el coche está sin cerrar se meten dentro y roban los objetos de valor’', dijo Gerke.

De hecho muchos vehículos son robados con las llaves dejadas dentro. Es por eso que Gerke pide la ayuda de la comunidad.

“No puede ser solo una cosa de la policía, tiene que ser una cosa de la comunidad,” dijo Gerke.

En el nuevo año el departamento de policía de Odessa planea enfocarse en los puntos de delincuencia en la ciudad y en la juventud.

“Una de esas cosas es que nuestros hijos, nuestros jóvenes, no se involucren en la delincuencia. No es una solución rápida y fácil pero como comunidad, tenemos que tomar medidas para garantizar que los jóvenes no actúen de determinada manera,” dijo Gerke.

Gerke también quiere que la comunidad encuentre maneras para involucrarse y tomar parte en la solución.

“Con la vigilancia del vecindario que es un programa en el que, obviamente, sus vecinos miran por usted y creo que tenemos que volver a cuidarnos unos a otros,” dijo Gerke.

La primera vigilancia vecinal del 2022 se llevará a cabo el 25 de Enero en el aula del Departamento de Policía de Odessa (205 N.Grant) de 7pm-9pm. Para más información llame al (432)335-3322.

