Mujer de Waco pasa tres días en fila esperando prueba de COVID

WACO, Texas (KWTX) - La ciudad de Waco abrió dos sitios adicionales de prueba de COVID-19 el Miércoles en McLennan County Community College y Columbus Ave Baptist Church, ya que las personas informaron que esperaron más de siete horas en el lugar de prueba de Covid fuera del Richland Mall.

“Es como ir al lago Waco durante el verano, empaca tu hielera, tu café y tu almuerzo”, dijo Barbara Battee a KWTX el Martes.

Ella, su hijo y dos nietos regresaron al sitio de pruebas tres días seguidos, esperando seis horas y media a siete horas y media cada día.

Después de ser rechazada por segunda vez, Battee dice que el administrador del sitio le aconsejó a ella y a su familia que hicieran fila a las 5 a.m. del día siguiente y esperaran a que el sitio abriera a las 8. Ella dice que les hicieron la prueba alrededor de las 11:30 a.m., tres de los cuatro dieron positivo.

“Tal vez el uno por ciento de los autos se fue y se salió de la fila, pero fue solo el uno por ciento porque todos necesitamos la prueba”, explicó Battee.

Ella dice que en el transcurso de los tres días buscaron otras opciones para obtener una prueba oficial que pudiera convertirse en escuela y trabajo, pero no encontraron otras opciones.

Si bien llama miserable al proceso de tres días, dice que el personal no tiene la culpa. “Eso fue miserable y realmente no es culpa de nadie. No tengo más que cosas buenas que decir sobre esos empleados, pasan el día lejos de sus familias y están haciendo lo mejor que pueden”, dijo Battee.

Si bien el personal fue amable y servicial, Battee dice que su sugerencia sería que el sitio cortara el paso a las personas una vez que haya llegado la cantidad máxima de automóviles, para evitar que otros esperen varias horas sin una prueba como ella.

Ella dice que cuando es hora de necesitar una prueba negativa para regresar a la escuela y al trabajo, no llevará a su familia de regreso al sitio de prueba fuera del centro comercial Richland Mall, dice que en cambio llamó a su médico de cabecera para solicitar una prueba en la oficina.

La ciudad de Temple abrió un sitio de prueba esta semana, que permite realizar 400 pruebas por día, durante cinco días. El sitio cerró temprano el Miércoles después de que se usaron todas las pruebas del día a las 5 p.m.

Brooke Bridges fue uno de los últimos autos en la fila y dice que esperó más de tres horas para la prueba, una tarde llena de acontecimientos, aunque sentada en su auto, dice que hubo mucha actividad mientras esperaba.

“Un tipo pasó junto a mi auto, supongo que se quedó sin gasolina, un anciano salió de su auto y estaba vomitando en el pasto, así que me puse la máscara, le di agua, me sentí muy mal”, Bridges dicho.

En Killeen, la ciudad tiene dos lugares de prueba, en la antigua Escuela Secundaria Nolan y en el Centro de Eventos Especiales donde administran 500 pruebas por día en cada sitio.

