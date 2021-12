3 hermanos murieron en una colisión frontal por culpa de un conductor

(WVUE / Gray News) - Cuatro personas murieron, incluyendo tres hermanos, después de un choque en una interestatal en St. Landry Parish, Louisiana, informó WVUE.

John Lundy, de 54 años, Lindy Rae Simmons, de 20, Kamryn Simmons, de 14, y Christoper Simmons, de 16, murieron en un choque el Viernes.

Los investigadores dicen que Lundy conducía su camioneta en sentido contrario y golpeó de frente el SUV de Simmons.

Lundy y Lindy Simmons fueron declarados muertos en la escena. Kamryn, Christopher y otros dos pasajeros fueron transportados a un hospital. Kamryn y Christopher murieron a causa de sus heridas en el hospital. Los otros dos pasajeros permanecen en estado crítico.

Se tomaron muestras toxicológicas de ambos conductores. Los resultados están pendientes.

Katie DeRouen, la hermana mayor de Simmons, lanzó un GoFundMe.

DeRouen identificó a los otros pasajeros como su madre, Dawn Simmons, y la novia de 16 años de Christopher, Marissa. Ella dice que la familia conducía a casa después de uno de los juegos de baloncesto de Christopher en Monroe, Louisiana.

En la descripción de GoFundMe, DeRouen describe su experiencia al enterarse del accidente y la devastación que sufrió su familia.

“Nunca en mi vida he experimentado más dolor que en ese momento... Nada me quitó el dolor que me estaba magullando en el corazón. Los tres bebés de la familia se han ido”, escribió DeRouen.

Ella dice que sus “vidas están destrozadas”.

El Domingo por la tarde, DeRouen dice que su madre se sometió a una cirugía y que pronto saldría de la unidad de cuidados intensivos.

Marissa se sometió a una cirugía en un fémur roto y está “completamente devastada”.

El Domingo se llevó a cabo una vigilia de oración por la familia.

“No hay palabras para describir la pérdida de los 3 bebés de la familia”, dice DeRouen. “Todos tenemos sus regalos envueltos debajo del árbol”.

