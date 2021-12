Mujer acusada de envenenar a su novio porque no se ‘callaba’

JACKSONVILLE, Fla. (Gray News) – Una mujer en Florida fue arrestada y acusada de presuntamente envenenar a su pareja durante nueve años.

Según un informe policial de la Oficina del Sheriff de Jacksonville, Alvis Parrish, de 54 años, está acusada de darle a su novio una bebida con tabletas de quetiapina.

El informe muestra que los agentes encontraron una botella de limonada con una sustancia en polvo en la parte inferior dentro de la casa.

Las autoridades dicen que Parish estaba sentado en el porche delantero cuando llegaron, gritando a los oficiales que respondieron.

Según WTLV, Parrish le dijo a los oficiales que lo hizo porque él no cerraría la.

La oficina del sheriff le dijo al medio de comunicación que ella continuó diciendo: “Le di lo suficiente para callarlo y los llamé a todos, para que no muriera ... haz lo que quieras, pero si no me llevas, lo mataré”.

Los agentes dijeron que el hombre estaba “extremadamente letárgico” cuando llegaron a la casa y no sabía por qué se sentía tan cansado.

El hombre inicialmente rechazó la atención médica, pero luego fue llevado al hospital cuando los agentes lo encontraron en el piso diciendo que no se sentía bien.

Según medlineplus.gov, los síntomas de sobredosis de las tabletas de quetiapina incluyen somnolencia, mareos, desmayos y latidos cardíacos rápidos.

Parish fue acusado de envenenar alimentos o agua con la intención de matar o herir a una persona.

Su próxima cita en la corte está programada para el 29 de diciembre de 2021.

