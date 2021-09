El enviado especial de EE.UU. a Haití dimite por las expulsiones de inmigrantes

Midland, Texas (KTLE) - (AP) - El enviado especial del gobierno de Biden a Haití ha renunciado, en protesta por las “inhumanas” expulsiones a gran escala de migrantes haitianos a su país natal, asolado por conflictos civiles y desastres naturales, dijeron el jueves funcionarios estadounidenses.

Daniel Foote fue nombrado para el cargo en julio, tras el asesinato del presidente de Haití. Incluso antes de las expulsiones de migrantes de la pequeña ciudad fronteriza de Texas, Del Río, el diplomático de carrera era conocido por su profunda frustración ante lo que consideraba una falta de urgencia en Washington y un ritmo glacial en los esfuerzos para mejorar las condiciones en Haití.

Foote escribió al Secretario de Estado, Antony Blinken, que dejaba su cargo inmediatamente “con una profunda decepción y pidiendo disculpas a quienes buscan cambios cruciales”.

“No se me asociará con la inhumana y contraproducente decisión de Estados Unidos de deportar a miles de refugiados haitianos e inmigrantes ilegales a Haití, un país en el que los funcionarios estadounidenses están confinados en recintos seguros debido al peligro que suponen las bandas armadas para la vida cotidiana”, escribió. “Nuestro enfoque político hacia Haití sigue siendo profundamente defectuoso, y mis recomendaciones políticas han sido ignoradas y desestimadas, cuando no editadas para proyectar una narrativa diferente a la mía”.

Dos funcionarios estadounidenses con conocimiento directo del asunto confirmaron la dimisión bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutirla públicamente.

Uno de los funcionarios, que no estaba autorizado a discutir públicamente asuntos de personal y habló bajo condición de anonimato, dijo que Foote había buscado constantemente una mayor supervisión de la política hacia Haití y que la administración no creía que sus peticiones fueran apropiadas.

La repentina salida de Foote deja un vacío en la política estadounidense hacia Haití y añade otra voz prominente y crítica a la respuesta de la administración a los haitianos acampados en la frontera de Texas. Se espera que la embajadora estadounidense de la administración, Michele Sison, otra diplomática de carrera, se marche pronto después de haber sido nombrada subsecretaria de Asuntos de Organizaciones Internacionales del Departamento de Estado.

El campamento se ha reducido considerablemente desde que el sábado se superaron las 14.000 personas, muchas de ellas expulsadas y otras tantas liberadas en Estados Unidos con avisos para que se presenten ante las autoridades de inmigración.

La Casa Blanca se enfrenta a una fuerte condena bipartidista. Los demócratas y muchos grupos pro-inmigración dicen que los esfuerzos para expulsar a miles de haitianos sin posibilidad de pedir asilo viola los principios estadounidenses y su ira se ha visto alimentada por las imágenes que se hicieron virales esta semana de agentes de la Patrulla Fronteriza a caballo utilizando tácticas agresivas contra los migrantes.

Los vuelos de expulsión a Haití comenzaron el domingo y había 10 al final del martes, según funcionarios haitianos. Las autoridades estadounidenses dicen que están aumentando a siete vuelos diarios, lo que supondría una de las expulsiones más rápidas y a gran escala de Estados Unidos en décadas.

Foote trabajó anteriormente en Haití como jefe de misión adjunto y es ex embajador en Zambia. En su nuevo cargo, trabajó con el embajador de Estados Unidos para apoyar a Haití tras el asesinato del presidente Jovenel Moise.

Durante semanas, había estado impulsando discretamente en Washington un plan para aumentar la asistencia de seguridad de Estados Unidos a Haití para allanar el camino a las elecciones presidenciales. Pero los observadores de Haití dijeron que se sentía cada vez más decepcionado con el ritmo de la toma de decisiones en la administración.

Cuando alguien encargado de la política de Haití al más alto nivel dimite porque “las recomendaciones son ignoradas y desestimadas”, no sólo es preocupante, sino que demuestra que esta administración no tolera a nadie que no esté de acuerdo con su visión distorsionada de los hechos”, dijo Damian Merlo, un estratega republicano que ha trabajado durante años en la política de Haití y que ahora es un cabildero registrado para el gobierno del país. “Dan Foote es un diplomático de clase mundial que se niega a que le digan lo que tiene que hacer. Ojalá más funcionarios del servicio exterior tuvieran su valor para dar la cara y denunciar a sus jefes”

Goodman informó desde Miami, Lee desde Nueva York al margen de las reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

