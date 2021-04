Texas investiga las acusaciones de que los niños migrantes no acompañados están siendo abusados, agredidos sexualmente en San Antonio

Hasta el martes, la administración de Biden tenía más de 4.200 niños migrantes no acompañados bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza y aproximadamente 16.000 bajo el cuidado de refugios federales administrados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos federal. Por ley, no se supone que los niños no acompañados permanezcan bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza por más de 72 horas, excepto en casos de emergencia. Desde el 22 de febrero, la Casa Blanca ha abierto al menos ocho sitios de afluencia de emergencia de niños migrantes no acompañados en Texas, incluido Freeman, con una capacidad total de unas 14.000 camas.