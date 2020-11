Procedimientos de reclamación de derechos de autor de GTI

A menos que GTI prohíba expresamente dicho uso, puede ver, reproducir, distribuir, transmitir, vincular, almacenar en caché o utilizar el Contenido de GTI para su uso personal y no comercial, incluida la publicación en su página de Facebook u otras plataformas de redes sociales, siempre que no borre ni cambie ningún Contenido de GTI, incluidos los avisos de derechos de autor o marcas comerciales. Excepto cuando lo permita la ley o lo autorice expresamente GTI, el Contenido de GTI no puede reproducirse, distribuirse, transmitirse, almacenarse en caché o utilizarse de otro modo con fines comerciales a menos que cuente con el permiso previo por escrito de GTI. Solo puede utilizar nuestros Servicios y nuestro Contenido de GTI según lo expresamente permitido en nuestros Procedimientos de Reclamación de Derechos de Autor y nuestros TOU y para ningún otro propósito. GTI, nuestras estaciones, anunciantes, proveedores de servicios operativos y / o licenciatarios conservan la propiedad exclusiva de todo el contenido de GTI. Consulte nuestras TOU para obtener más información.