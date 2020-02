La Luz del Mundo recauda millones de sus fieles, ¿qué hacen con el dinero?

Lo casaron “con una muchacha muy bonita” como premio a su esfuerzo, dice. “Yo no sabía lo que estaba pasando. Después, me di cuenta. Es un negocio redondo”, afirma. Según su relato, la fe de los feligreses mueve montañas de dinero: “Es una fe ciega completamente. Yo los alcanzo a entender, pero llega el tiempo en que te dices que esto no está bien. Ahorita los únicos que ganan son los Joaquines”, en referencia a la familia que dirige la Iglesia desde su fundación, a principios del siglo XX.