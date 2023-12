Cuidados al usar fuegos artificiales.

Odessa, Texas (KTLE) -El uso de fuegos artificiales durante el fin e inicio de años, es una costumbre muy arraigada en nuestras culturas. Variadas son las cosas que caracterizan estos festejos, y una de ellas son los fuegos artificiales o cohetes como también se les conoce. Pero cuidado, una imprudencia puede provocar que toda la alegría desaparezca en minutos.

El ruido y las luces de esta pirotecnia son señales inequívocas del cambio de año, y buena parte de los accidentes que ocurren durante estas fechas se deben a quemaduras o incendios provocados por los mismos.

“Hay muchos peligros con los cohetes. Corre el peligro de hacerse daño usted mismo. Se tiene que asegurar de no sujetar los cohetes con la mano y de tener un extintor o algún recipiente con agua.”

Teniendo en cuenta el lugar donde se va a hacer uso de estos fuegos artificiales, existen restricciones que se deben tener en cuenta para evitar una violación de ellos.

“Restricciones no hay fuera del condado, pero en la ciudad sí hay restricciones para su uso. En esa zona no se pueden usar, pero sí pueden usarlos en el oeste de Odessa o en el sur de Odessa. Además deben asegurarse que no hay mucho zacate. Sobre todo seco”