Gypsy Rose Blanchard, la víctima de abuso infantil condenada por matar a su madre, sale de prisión

Condenada por el asesinato de su madre, Dee Dee Blanchard, Gypsy Rose salió de la cárcel la madrugada de este jueves, tres años antes de la fecha original de su liberación, según informes del Departamento Correccional de Missouri.

La historia de Gypsy Rose Blanchard: una vida marcada por el abuso y la tragedia

Desde temprana edad, Gypsy Rose fue víctima de la maquinación de su madre, quien sufría del síndrome de Munchausen by proxy, una condición que la llevaba a inventar síntomas o provocar enfermedades en su hija para obtener atención y compasión.

Las falsas dolencias de Gypsy abrieron las puertas a fundaciones benéficas, como ‘Make a Wish’, que la llevaron a viajar a lugares como Orlando, Florida, y recibir donaciones para mejorar su calidad de vida.

Sin embargo, Gypsy Rose anhelaba una vida normal y la oportunidad de relacionarse con personas de su edad. Fue a través de internet que conoció a Nicholas Godejohn, con quien entabló una relación secreta que eventualmente se tornó en un plan macabro: el asesinato de Dee Dee Blanchard.

El 10 de junio de 2015, Godejohn llevó a cabo el brutal asesinato en la casa de los Blanchard en Springfield, Missouri, siguiendo meticulosamente las indicaciones proporcionadas por Gypsy Rose. La pareja huyó a Wisconsin, donde fueron capturados días después, desencadenando una investigación que reveló la verdad detrás de la fachada de enfermedad.

Durante el juicio, Gypsy Rose se declaró culpable de conspiración para cometer asesinato en segundo grado y fue sentenciada a 10 años de prisión. Mientras tanto, Godejohn recibió una sentencia de por vida por asesinato en primer grado.

Libertad condicional en el horizonte para Gypsy Rose Blanchard

En una entrevista con ‘People’, Gypsy Rose expresó su arrepentimiento por el trágico suceso, destacando que lamenta cada día lo ocurrido y que su madre no merecía ese destino.

“Nadie me oirá jamás decir que me alegro de que esté muerta o que estoy orgullosa de lo que hice. Lo lamento todos los días... ella no se merecía eso”, afirmó.

Sin embargo, cuando se cuestionó a Gypsy sobre por qué no intentó huir de su madre, agregó: “Puso documentación diciendo que yo era incompetente y que ella tenía un poder sobre mí”.

El caso de Gypsy Rose Blanchard continúa generando debate en la sociedad. ¿Fue realmente una víctima que buscó liberarse desesperadamente, o su participación en el asesinato la convierte también en culpable?

Mientras tanto, su liberación anticipada plantea interrogantes sobre la rehabilitación y la justicia en un caso tan complejo y lleno de matices.

