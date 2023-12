¡Atentos compradores! Esto es lo que pasa con las tarjetas de regalo o gift cards que no se usan

(Telemundo Atlanta) - Las tarjetas de regalo o gift cards, un regalo popular durante las festividades, pueden llevar a una experiencia agridulce si no se utilizan rápidamente.

Según la Federación Nacional de Minoristas, se estima que los estadounidenses gastarán casi 30,000 millones de dólares en gift cards para esta temporada navideña, siendo las de restaurantes las más solicitadas, representando un tercio de esas ventas.

A pesar de la popularidad de estos obsequios, aproximadamente el 70% de las tarjetas de regalo se utilizan en un plazo de seis meses, según Paytronix, una empresa que realiza un seguimiento de las ventas de tarjetas de regalo de restaurantes. Sin embargo, el restante, equivalente a miles de millones de dólares, a menudo queda olvidado en cajones o sin utilizar.

¿Caducan? Tenga esto en cuenta si recibió tarjetas de regalo este año

Después de la ropa, las tarjetas de regalo son el segundo regalo más popular durante estas festividades, pero lamentablemente, muchas de ellas se pierden o se olvidan.

Según una encuesta realizada por Bankrate en julio, el 47% de los adultos estadounidenses tenía al menos una tarjeta o vale de regalo sin usar, con un valor promedio de 187 dólares, sumando un total de 23,000 millones de dólares.

Aunque una ley federal establece que una tarjeta de regalo no puede caducar hasta pasados cinco años desde su compra, y algunas leyes estatales exigen plazos aún mayores, las tarjetas de regalo pueden tener fechas de caducidad o tasas de inactividad que varían según el estado. Es importante destacar que las gift cards de Visa o MasterCard pueden comenzar a acumular comisiones de inactividad después de un año.

Aunque las tarjetas de regalo en Estados Unidos tarden años en caducar, los expertos aconsejan usarlas rápidamente para evitar la pérdida de valor debido a la inflación. Además, si una tienda cierra o quiebra, la tarjeta de regalo puede perder completamente su valor.

Una opción para aquellos que no desean usar una tarjeta de regalo es venderla en sitios de reventa como CardCash o Raise. Aunque es probable que no reciba el valor nominal, generalmente se puede obtener entre 70 y 80 centavos por dólar.

¿Qué sucede con el dinero de las tarjetas de regalos que no son usadas?

En cuanto a lo que sucede con el dinero no utilizado, depende del estado en el que esté establecido el negocio. Grandes empresas como Starbucks generan beneficios significativos a través del “breakage”, es decir, el dinero no utilizado en tarjetas de regalo que estiman que no se canjearán.

Sin embargo, al menos 19 estados requieren que los minoristas trabajen con programas estatales de propiedad no reclamada para el reembolso de dinero de tarjetas de regalo no utilizadas a los consumidores. Este dinero no reclamado se destina a iniciativas de servicio público y no beneficia directamente a las empresas.

Aunque puede ser difícil localizar a los titulares de tarjetas de regalo no utilizadas, los programas estatales de propiedad no reclamada, junto con sitios web como MissingMoney.com, están destinados a facilitar la búsqueda y devolución de estos fondos a los consumidores.

La importancia de utilizar las tarjetas de regalo rápidamente se enfatiza, ya que, a pesar de las protecciones legales, su valor puede disminuir con el tiempo, afectando tanto a los compradores como a los comerciantes. ¡Así que, compradores, úsenlas antes de perderlas!

