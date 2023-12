Un participante vuelve mientras otro abandona la competencia tras dolorosa lesión: ¿Qué ha pasado en Exatlón EE.UU. All-Star?

(Telemundo Atlanta) - A pesar de que se acerca el final del año, la lucha en Exatlón EE.UU. All-Star 2023 sigue tan reñida como siempre. Pero, en medio de las fiestas navideñas, el formato cambió un poco para el reality de Telemundo.

El domingo 24 de diciembre fue un día bastante especial, no solo por tratarse de la víspera de la Navidad, sino también, porque no habría participante eliminado en la competencia, en honor al significado de esta fecha. Por ello, los participantes pudieron relajarse un poco y compartir en Nochebuena.

No obstante, una participante sí tuvo que abandonar la competencia dejando al Team azul más débil que nunca.

¿Quién salió de Exatlón Estados Unidos All-Star, el 24 de diciembre?

Lamentablemente, pese al ambiente festivo, Claudia “La Avispa” Martínez, tuvo que abandonar las playas de Republica Dominicana debido a una grave lesión en su rodilla.

Tras varios exámenes y chequeos, el equipo médico de Exatlón Estados Unidos determinó que no podía continuar en la competencia.

“Yo nunca pensé que iba a llegar tan lejos como lo hice porque el nivel que está aquí es increíble”, afirmó Claudia muy conmovida tras su salida.

“Estoy en paz, estoy feliz con lo que he hecho, obviamente se me quedó la espinita de que pudiera haber hecho más […] Hay muchas preguntas que quedan dentro de mí, de mi desempeño de lo que me faltó hacer aquí”.

Su madre y su hermana se presentaron de sorpresa para verla competir y darle ánimos en el circuito, pero, lamentablemente no fue posible. Sin embargo, su familia estuvo presente para darle apoyo durante las revisiones del equipo médico y las terapias que habría recibido la atleta.

“Hay muchas cositas en este mundo que no tienen precio y Exatlón me las ha dado y son las amistades que me he llevado de aquí, todo lo que compartí con ellos es una experiencia muy única, muy bonita, muy fuerte, pero por eso estoy aquí, porque yo soy una persona muy fuerte. […] Ya sé que La Avispa se ha terminado, pero a seguir allá afuera con el mismo espíritu…”.

Otro participante retorna a la competencia tras su reposo por lesión: ¿De quién se trata?

Por su parte, Emmanuel “El Plátano” Jáquez, ha regresado a la competencia luego de algunos días fuera debido a una fuerte lesión en su hombro derecho. Es la segunda vez que “El Plátano” tiene una fuerte caída y resulta lesionado, luego de haberse salvado de la eliminación hace un par de semanas atrás.

Recordemos que, durante el Duelo de Eliminación del 17 de diciembre, Emmanuel Jáquez del Team Azul se enfrentó a Alfredo Pang, también del Team Azul y, el resultado de esta lucha concluyó con la salida de Pang.

“El Plátano” ha sido muy crítico con su propio equipo al señalar que no están entrenando lo suficiente, lo que los ha puesto en desventaja frente al Team rojo. En Realities After Dark de Telemundo, este tema abrió un reciente debate en el que puedes participar en comentarios o en redes sociales.

¡Se acerca el final! No te pierdas los capítulos completos de Exatlón EE.UU. All-Stars

La octava temporada de Exatlón Estados Unidos All-Stars se transmite de lunes a viernes a las 19:00 ET, 18:00 CT y 17:00, hora del Pacífico, y, los Duelos de Eliminación se llevan a cabo todos los domingos a las 19:00 ET, 18:00 CT y 17:00 horas del Pacífico, y como siempre, puedes verlo en vivo por Telemundo.

