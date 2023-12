Muere a los 56 años estrella hispana de telenovelas

Kamar de los Reyes, actor de televisión y de voces, conocido por su papel de pandillero convertido en policía en la telenovela estadounidense One Life to Live, murió en Los Ángeles a los 56 años, anunció su familia.

De los Reyes murió el domingo luego de una breve batalla contra el cáncer, según un comunicado emitido por Lisa Goldberg, publicista de la esposa de De los Reyes, Sherri Saum.

El actor puertorriqueño también fue conocido por su papel de villano en el videojuego Call of Duty: Black Ops II.

En la telenovela One Life to Live, De los Reyes tuvo el rol de Antonio Vega, un expandillero que se convirtió en abogado y luego en un policía, junto a Saum. Mientras que en el popular videojuego Call of Duty: Black Ops II, tuvo el rol del villano Raúl Menéndez. También tuvo participación en las series Sleepy Hollow de Fox, The Rockie de ABC y All American de CW.

En el comunicado de la familia, se dice que De los Reyes estaba trabajando en All American, además de tener participación en la serie Daredevil de Marvel y en Washington Black de Hulu, que pronto será estrenada.

De los Reyes nació en Puerto Rico y fue criado en Las vegas. Según la biografía provista por su familia, su inclinación por la actuación comenzó cuando llegó a Los Ángeles a finales de la década de los ochenta.

“De los Reyes vivió en Los Ángeles, sin embargo, su corazón siempre estuvo en Puerto Rico”, dice el comunicado de la familia, en el que agregaron que el actor participó en los esfuerzos de reconstrucción tras el paso del huracán María en 2017.

El actor deja a su esposa y sus tres hijos: Caylen, de 26 años, y lo mellizos Michael y John, de 9.

