Video capta a migrantes ahogándose al tratar de cruzar de México a EE.UU.; no han sido localizados

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Las autoridades buscan a dos migrantes que presuntamente se ahogaron al intentar cruzar el río Bravo en el extremo más oriental de la frontera entre México y Estados Unidos y cuya desesperación por mantenerse a flote entre el lodo fue grabada en un impactante video que se viralizó en redes sociales.

Según informó el sábado de madrugada la vocería de Seguridad del estado de Tamaulipas en su cuenta oficial de Facebook, los migrantes son un joven venezolano y un haitiano, ambos de entre 25 y 30 años.

Las autoridades indicaron que ninguno de los dos ha sido localizado pero presumían que ambos fallecieron ahogados. El comunicado no aclara quién se está haciendo cargo de buscarlos.

El jueves comenzó a viralizarse en redes un video en el que se ve a cuatro personas en medio del lodo del río fronterizo, tres de ellas luchando desesperadamente por mantenerse a flote mientras otra parece agarrada a tierra firme.

Las imágenes muestran el momento en el que uno de ellos acaba hundiéndose sin que sus compañeros puedan hacer nada por evitarlo y mientras desde la orilla se escuchan gritos.

Según el comunicado, que cita información recabada por el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes —una instancia oficial del estado—, el venezolano viajaba con su esposa y sus dos hijos, quienes lograron cruzar a los Estados Unidos.

El joven de origen haitiano viajaba solo y sin familia cercana, de acuerdo a la información ofrecida por sus compañeros de viaje y citada en el reporte oficial.

El gobierno de Tamaulipas dijo estar colaborando con las autoridades locales y estatales mexicanas así como con las federales estadounidenses y las de Brownsville y Texas para proporcionar toda la información posible. No dejó claro, sin embargo, quién estaba liderando las acciones de búsqueda de las víctimas.

La Oficina de Aduanas y Protección fronteriza estadounidense y el departamento de Seguridad de Texas, ambos consultados por The Associated Press, dijeron no tener información al respecto. El Instituto Nacional de Migración mexicano tampoco respondió a una solicitud de comentario.

El goteo de muertes de personas que intentan cruzar el río fronterizo es habitual porque muchos migrantes se lanzan al agua por zonas que parecen sencillas de atravesar pero quedan atrapados por las ramas o son arrastrados por la corriente.

El suceso tiene lugar en medio de una creciente llegada de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos donde este mes algunos días se llegaron a registrar hasta 10,000 cruces irregulares, una cifra inusualmente alta.

También te puede interesar:

Derechos de autor 2023 WKTB. Reservados todos los derechos.